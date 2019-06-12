Немає поваги до людської гідності, – Сироїд різко оцінила роботу Луценка

Віце-спікерка Оксана Сироїд вважає, що Юрій Луценко не може обіймати посаду генпрокурора України насамперед через те, що він не має потрібної кваліфікації та фаху.

В ефірі 24 каналу вона пригадала, як Юрій Луценко у 2016 році всіма способами намагався посісти крісло генерального прокурора.

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"Я пам'ятаю, як ця історія починалась. Спершу Юрій Луценко намагався пропхати зміни до закону про прокуратуру – збільшуючи повноваження для себе, бо він хотів стати генеральним прокурором. 28 разів ставився на голосування цей закон. Потім так само президент "ґвалтував" парламент для того, щоб зняти норму про юридичну освіту. Тільки "Самопоміч" була проти", – розповіла Сироїд.

За її словами, одразу після призначення Луценка генпрокурором "Самопоміч" вимагала його відставки, тому що він немає кваліфікації та фаху.

Крім цього, мені здається, що ті роки, які провів Юрій Луценко на посаді генпрокурора довели про його абсолютну неспроможність ані як фахівця, ані як людини відповідати певним чеснотам на цій посаді,

– наголосила віце-спікерка.

Вона додала: "В нього немає розуміння та дотримання професійних та етичних вимог, а також елементарної поваги до людської гідності. Людина з таким набором якостей не може обіймати посаду генерального прокурора України".

До слова, Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, тепер фракції політичних партій визначаються, чи підтримають ініціативу глави держави.

Дивіться повний випуск інтерв'ю з Оксаною Сироїд на 24 каналі: