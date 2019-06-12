00:23
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Немає поваги до людської гідності, – Сироїд різко оцінила роботу Луценка

      606 Читать новость на русском
      Генпрокурор України Юрій Луценко
      Генпрокурор України Юрій Луценко / 24 канал

      Віце-спікерка Оксана Сироїд вважає, що Юрій Луценко не може обіймати посаду генпрокурора України насамперед через те, що він не має потрібної кваліфікації та фаху.

      В ефірі 24 каналу вона пригадала, як Юрій Луценко у 2016 році всіма способами намагався посісти крісло генерального прокурора.

      Скільки справ провалив Юрій Луценко і що його чекає – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Я пам'ятаю, як ця історія починалась. Спершу Юрій Луценко намагався пропхати зміни до закону про прокуратуру – збільшуючи повноваження для себе, бо він хотів стати генеральним прокурором. 28 разів ставився на голосування цей закон. Потім так само президент "ґвалтував" парламент для того, щоб зняти норму про юридичну освіту. Тільки "Самопоміч" була проти", – розповіла Сироїд.

      За її словами, одразу після призначення Луценка генпрокурором "Самопоміч" вимагала його відставки, тому що він немає кваліфікації та фаху.

      Крім цього, мені здається, що ті роки, які провів Юрій Луценко на посаді генпрокурора довели про його абсолютну неспроможність ані як фахівця, ані як людини відповідати певним чеснотам на цій посаді,
      – наголосила віце-спікерка.

      Вона додала: "В нього немає розуміння та дотримання професійних та етичних вимог, а також елементарної поваги до людської гідності. Людина з таким набором якостей не може обіймати посаду генерального прокурора України".

      До слова, Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, тепер фракції політичних партій визначаються, чи підтримають ініціативу глави держави.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з Оксаною Сироїд на 24 каналі:

       

      blog_ava
      Нести відповідальність доведеться Зеленському, – Сироїд прокоментувала призначення Бухарєва
      12 червня
      11619
      Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ Оксана Сироїд Самопоміч Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      12 червня , 22:22 Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      1993
      Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      12 червня , 22:00 Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      Ольга Черненко 335
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6107
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 1354
      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      12 червня , 20:33 Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      Ірина Лаб'як 939
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук