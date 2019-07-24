Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Швидше за все, Луценко вже не повернеться до виконання службових обов’язків. Про досягнення і провали епатажного голови ГПУ, а також про те, хто стане новим генпрокурором, – в матеріалі 24 каналу.

Що зробив Луценко на посаді генпрокурора?

З досягнень, хоч і відносно умовних, можна назвати заочне засудження на дванадцять років ув’язнення екс-президента-утікача Януковича за державну зраду. Натомість перелік не доведених до кінця справ, які Луценко гучно анонсував, значно ширший.

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Колишні регіонали

Олександр Єфремов, екс-голова фракції Партії регіонів



Суд над Єфремовим триває, однак екс-регіонал більше не за гратами / Фото Дзеркало тижня

ГПУ підозрює Єфремова в заволодінні майном державного підприємства "Луганськвугілля". Його вважають причетним до організації фальсифікації голосування за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Одне з головних обвинувачень, яке розглядається в Старобільському суді – державна зрада, організація і підтримка так званої "ЛНР". Єфремова взяли під варту в 2015-му. 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт.

Андрій Клюєв, Володимир Сівкович, екс-регіонали



Справи проти Клюєва і Сівковича розвалилися? / Фото Укрінформ

Екс-главу адміністрації Януковича Андрія Клюєва і екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича підозрюють у розгоні студентського Євромайдану в листопаді 2013 року. Обидва втекли після Революції Гідності. Обшуки в їхніх маєтках ГПУ провела ще в 2016 році. Справи до суду не дійшли. У 2019 році Андрій Клюєв намагався балотуватися до парламенту. Втім, ЦВК його не зареєструвала.

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Геннадій Кернес, Михайло Добкін, екс-регіонали



Кернес і Добкін у 2019-му балотувалися до Верховної Ради / Фото Громадське

Діючого мера Харкова Кернеса разом з екс-губернатором Харківщини Михайлом Добкіним звинувачують в організації схем з розкрадання землі на 4 мільярди гривень. Добкіна навіть позбавили депутатської недоторканності. Вироків немає. Кернес виконує і далі обов’язки мера, а в складі "Опозиційного блоку" на виборах йшов під третім номером – щоправда, партія виборчий бар'єр так і не подолала.

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Вадим Новинський, нардеп



Новинського позбавили депутатської недоторканності і все / Колаж 24 канал

В 2016 році Генпрокуратура висунула проти Новинського звинувачення в співучасті в незаконному позбавленні волі архієпископа Олександра (Драбинка), секретаря і довіреної особи нині вже покійного митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана). 8 грудня 2016-го Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з Вадима Новинського. Слідство триває, а тим часом Новинського знову обрано народним депутатом.

Андрій Портнов, екс-чиновник Януковича



Портнов повернувся до України

Портнов був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану. В 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем. Довший час Портнов перебував під санкціями ЄС, однак його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС". В травні Портнов повернувся до України.

Юрій Іванющенко, екс-нардеп



Справу проти одіозного Іванющенка закрили / Фото Оглядач

В червні Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-регіонала Юрія Іванющенка, відомого за прізвиськом "Юра Єнакієвський". Іванющенка підозрювали у рейдерстві ринку "7 кілометр" і заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Причина – скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення та зобов’язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалась "рейдерства" одеського ринку. МВС скасував постанову і знов оголосило Іванющенка в розшук.

Нардепи-корупціонери

Олександр Онищенко



Онищенко заявив, що повертається і балотуватиметься в парламент / Фото Громадське

Олександра Онищенка (депутатська група Воля народу) влітку 2016 року Генпрокуратура звинуватила в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування". Сума державних збитків – близько 3 мільярди гривень. 5 липня парламент позбавив Онищенка депутатського імунітету. Та на той час він уже перебував за межами України. Онищенко також спробував потрапити до наступного парламенту. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру – через порушення термінів перебування за межами України.

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"Прекрасна шістка"

В 2017 році Луценко направив до парламенту подання на зняття недоторканності з шести народних депутатів: "фронтовика" Євгена Дейдея, радикала Андрія Лозового, Олеся Довгого, Максима Полякова ("НФ"), Борислава Розенблата (БПП), Михайла Добкіна ("Опоблок"). Усіх підозрюють у корупційних злочинах.



Справи проти корупціонерів-депутатів гальмуються / Колаж 24 канал

Обмежили імунітет чотирьом – Розенблату, Полякову, Довгому і Добкіну. Добкіна затримали і випустили під заставу в 50 мільйонів гривень. На Полякова і Розенблата вдягнули електронні браслети. В лютому 2018 року Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття електронних браслетів з Розенблата та Полякова. Слідство триває.

Надія Савченко, нардеп



Надію Савченко звільнили з-під арешту / Колаж 24 канал

Колишню бранку Кремля, нині нардепа Надію Савченко ГПУ звинуватила в підготовці держперевороту. Савченко і її посібника – колишнього керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана – затримали. 6 квітня 2019 року Броварський міський суд звільнив Савченко і Рубана з-під арешту у зв'язку із закінченням терміну арешту.

Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак доводили всім, що готувався державний переворот. Звинуватити нардепа в теракті проти Верховної Ради і спробі держперевороту і не знайти доказів – поразка,

– наголошує політолог Віктор Небоженко.

Хто стане новим генпрокурором?

Президент Зеленський заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор. Глава держави не виключив, що одним із претендентів може бути Руслан Рябошапка.

Рябошапка – колишній заступник міністра юстиції Петренка, екс-член Національного агентства із запобігання корупції. В 2017 році вчинив демарш у НАЗК – звинуватив тодішню його керівницю Наталію Корчак у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів. Після перемоги Зеленського Рябошапку призначили заступником глави офісу президента. Він відповідає за антикорупційний і правовий блок.



Зеленський вважає Руслана Рябошапку професіоналом / Фото Судово-юридична газета

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На думку Петра Олещука, Руслан Рябошапка – не найгірша кандидатура. Питання, говорить експерт, не в тому, хто буде наступним генпрокурором. В Україні були дуже різні прокурори: і професійні юристи, і не професійні. Ніби реформи проводилися в прокуратурі – але особливих змін не спостерігається.

Головне – яка задача буде поставлена перед наступним генпрокурором. Реформи чи імітація, як було при Порошенку і Луценку? Реальні вироки корупціонерами чи імітація результатів, як це робив Луценко?

– зазначає Петро Олещук.

Що буде далі з Луценком

Зеленський запропонував Луценку піти у відставку в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. Президент вніс до парламенту відповідну постанову. Парламентарі її не підтримали.

22 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів. Речниця не уточнила, як довго Луценко перебуватиме у відпустці. За словами Небоженка, Луценко може повернутися з відпустки, але для того, щоб красиво піти у відставку.



В нової влади до Луценка можуть бути претензії / Фото 24 канал

Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, чим займеться далі Луценко, складно сказати. Він хоче залишитися в політиці. Та з Порошенком у Луценка якщо не спалені мости, то немає взаємної довіри. Крім того, генпрокурор для всіх – уособлення старої політики. Йому потрібна пауза.

Політолог Петро Олещук також вважає, що Луценко відсидиться, а потім спробує повернутися в політику. Хоча в нової влади до Луценка можуть бути серйозні претензії. Але наразі його постать не в пріоритеті. На думку Віктора Небоженка, після відставки Луценка чекають повістки з прокуратури. Але вдруге його не посадять.

Луценко за час перебування на посаді генпрокурора багато чого наговорив. Всередині прокуратури в Луценка є наполегливі вороги. Він не вирішив ні судову, ні політичну проблему Майдану. За все треба відповідати,

– зазначає Небоженко.