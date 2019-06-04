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      Прокуратура закрила справу проти скандального поплічника Януковича

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      Прокуратура закрила справу проти Юрія Іванющенка
      Прокуратура закрила справу проти Юрія Іванющенка / centernews.com.u

      Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Юрія Іванющенка, який відомий за прізвиськом "Юра Єнакієвський".

      Про це йдеться у постанові, яка є в розпорядженні "Української правди".

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      Юрія Іванющенка підозрювали у двох злочинах:

      • Рейдерства відомого ринку "7 кілометр"

      19 травня одеські прокурори закрили кримінальну справу не побачивши у діях екс-"регіонала" злочину. Вирішивши, що власники ринку добровільно подарували свої частки нардепу та його оточенню.

      ​• Заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах

      Мова йде про розкрадання п'яти мільярдів гривень так званих "кіотських" коштів, які Україна отримала від продажу квот Японії на викиди парникових газів. Ці гроші мали піти на "зелені" інвестиційні проекти. Мільйонні тендери тоді виграла компанія "Карпатибудінвест", яку пов'язують з Іванющенком.

      Втім, у прокуратурі дійшли висновку, що компанія екс-"регіонала" таки виконала зобов'язання по тендеру, а держава має їй ще й доплатити 40 мільйонів гривень.

      Що відомо про Юрія Іванющенка? У 2007 році він став депутатом "Партії регіонів", а вже у 2014 році після Революції гідності втік з України. Після цього його оголосили у розшук через звинувачення у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах. У 2017 році Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-"регіонала", а Європейський суд ухвалив рішення про скасування санкцій проти нього.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Партія регіонів ГПУ Розслідування
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