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      Прокуратура закрыла дело против скандального соратника Януковича

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      Прокуратура закрыла дело против Юрия Иванющенко
      Прокуратура закрыла дело против Юрия Иванющенко / centernews.com.u

      Одесская прокуратура закрыла уголовное дело против экс-"регионала" Юрия Иванющенко, который известен по прозвищу "Юра Енакиевский".

      Об этом говорится в постановлении, которое есть в распоряжении "Украинськой правды".

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      Юрия Иванющенко подозревали в двух преступлениях:

      • Рейдерства известного рынка "7 километр"

      19 мая одесские прокуроры закрыли уголовное дело, не увидев в действиях экс-"регионала" преступления. Решив, что владельцы рынка добровольно подарили свои доли нардепу и его окружению.

      ​• Завладение государственными средствами в особо крупных размерах

      Речь идет о хищении пяти миллиардов гривен так называемых "киотских" средств, которые Украина получила от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов. Эти деньги должны были пойти на "зеленые" инвестиционные проекты. Миллионные тендеры тогда выиграла компания "Карпатыбудинвест", которую связывают с Иванющенко.

      Впрочем, в прокуратуре пришли к выводу, что компания экс-"регионала" таки выполнила обязательства по тендеру, а государство должно ей еще и доплатить 40 миллионов гривен.

      Что известно о Юрии Иванющенко?
      В 2007 году он стал депутатом "Партии регионов", а уже в 2014 году после Революции достоинства сбежал из Украины. После этого его объявили в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах. В 2017 году Верховный Суд закрыл все дела в отношении экс-"регионала", а Европейский суд принял решение об отмене санкций против него.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования ГПУ Партия регионов Виктор Янукович
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