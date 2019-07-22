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      Одіозного екс-регіонала Єфремова випустили на свободу після 3 років утримання в СІЗО

      1708 Читать новость на русском
      Олександр Єфремов
      Олександр Єфремов / liga.net

      Олександру Єфремову 22 липня суд змінив запобіжний захід – із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його негайно звільнили, Єфремов поїде додому до Києва.

      Про це повідомила Ольга Решетилова, представниця "Медійної ініціативи за права людини", а згодом підтвердив адвокат Олександра Єфремова Андрій Смирнов на своїй сторінці у Facebook. 

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      За його словами, Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу і змінив Єфремову запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт.

      Через три роки автоматичного, незаконного і, головне, бездоказово утримання під вартою, Олександр Єфремов їде додому,
      – наголосив Смирнов.

      Засідання суду тривало майже шість годин. Самого Єфремова фізично у залі суду не було – він спілкувався через відеозв'язок. Утримували екс-регіонала у СІЗО в Старобільську (Луганська область).

      Хто такий Єфремов?

      Це український політик російського походження. Був першим заступником голови "Партії регіонів", депутатом Ради від цієї політсили та головою її фракції аж до 2014 року, до Революції Гідності.

      У 2015 році Єфремова затримували за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

      Олександра Єфремова арештували спершу на 2 місяці (як запобіжний захід, поки триває слідство). І потім аж до 22 липня 2019 року судді постійно продовжували термін дії запобіжного заходу.

      Єфремов
      Євремов був ярим противником Євромайдану

      Чому Єфремова називають одіозним?

      У 2010 Єфремов став співавтором скандального законопроекту "Про мови", який фактично надавав статус другої державної російській мові. Законопроект так і не проголосували.

      Політик був ярим противником Євромайдану та ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.

      У ЗМІ стверджували, що донецькими і луганськими "сепаратистами" на початку квітня 2014 року керували саме люди Єфремова. Сам політик це заперечив.

      Примітно, що обвинувачений у державній зраді Олександр Єфремов намагався балотуватися до Ради у "Опозиційному блоці, разом з Мураєвим, та Вілкулом. ЦВК відмовилася внести Єфремова у список лише через те, що політсила невчасно оформила подання. 

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      Теги: Новини України Олександр Єфремов Опозиційний блок Партія регіонів Судді
      Джерело: 24 канал
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