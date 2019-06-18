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      Єфремов не зможе піти в Раду у списку "Опозиційного блоку": в ЦВК пояснили, чому

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      У списку "Опоблоку" не можна замінити кандидата на Єфремова, пояснили в ЦВК
      У списку "Опоблоку" не можна замінити кандидата на Єфремова, пояснили в ЦВК / Obozrevatel.com

      У списку партії "Опозиційний блок" не можна замінити кандидата на екс-нардепа Олександра Єфремова, який третій рік перебуває під арештом за підозрою в державній зраді. Адже закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, проте не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії.

      В "Опоблоці" 15 червня повідомили, що Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку партії на парламентських виборах. Єфремов мав би зайняти місце Володимира Пилипенка.

      Дізнайтеся, хто ще увійшов до виборчого списку "Опозиційного блоку"

      Проте будь-які зміни у виборчому списку, схвалені з'їздами партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають закону "Про вибори народних депутатів України", заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

      "Разом з тим політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених у виборчий список, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", – додав Радченко.

      Якщо ж партія порушить норми закону, то в ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку такої політсили.

      Хто увійшов до першої п'ятірки виборчого списку "Опозиційного блоку":

      Опозиційний блок список партії парламентські вибори 2019

      Що відомо про Олександра Єфремова?

      Український політик російського походження, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", екс-нардеп та голова фракції "Партії регіонів" у парламенті до 2014 року.

      У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму… зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет" України, а через рік затримали повторно. Єфремов був арештований спершу на 2 місяці, а згодом і до сьогодні суд продовжував політику термін запобіжного заходу.

      Олександр Єфремов сепаратизм
      Олександр Єфремов з георгіївською стрічкою на грудях (на фото - крайній праворуч)

      У 2010 Єфремов став співавтором скандального законопроекту "Про мови", який фактично надавав статус російські мові другої державної. Законопроект розкритикували науковці, політики та громадськість і за проект таки не проголосували.

      Єфремов також був ярим противником Євромайдану, тож став ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича та обмежували права і свободи українців.

      Сьогодні, не відмовляючись від нашого принципового ставлення до необхідності захисту рідної мови, необхідності проведення децентралізації влади та бюджетного федералізму, ми повинні розуміти, що ці та інші завдання стають здійсненними при досягненні головного – федеративного устрою України,
      – заявляв Єфремов 4 березня 2014 року на засіданні Ради Луганської обласної організації "Партії регіонів".

      Деякі журналісти стверджують, що донецькими і луганськими озброєними сепаратистами, які захопили на початку квітня 2014 року Донецьку та Луганську ОДА і низку інших будівель, та частково замінували їх, керували люди Єфремова та олігарха Ріната Ахметова. Єфремов це заперечив. Окрім того, Єфремов був колишнім роботодавцем першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова.

      Дізнайтеся, чи має "Опоблок" шанси пройти до парламенту

      У яких злочинах підозрюють Єфремова? У створенні "ЛНР", державній зраді, сепаратизмі, незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля", організації незаконного голосування в парламенті за диктаторські "закони 16 січня" 2014 року, які обмежували права українців, зокрема учасників Євромайдану. Підозрюють Єфремова і у відмиванні грошей. Навесні 2014 Держфінмоніторинг заблокував особисті рахунки Єфремова за "фінансування тероризму".

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      Теги: Новини України Олександр Єфремов Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК Опозиційний блок Законодавство Новини політики
      Джерело: 24 канал
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