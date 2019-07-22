Скандального суддю, причетного до Портнова та Кернеса, обрали на важливу посаду: деталі

Вища кваліфкомісія почала оновлюватися, проте не зовсім доброчесними суддями – на посади почали призначати яскравих представників колишньої влади. Так, Членом комісії Державної судової адміністрації став відомий з часів Януковича Андрій Солодков, якого вважають креатурою Портнова та Кернеса.

Майже щодня ми чуємо шокуючі новини із залів судових засідань. Святошинський суд випустив з-під варти екс-беркутівця, якого звинувачують у розстрілі Небесної Сотні. Верховний Суд дозволив балотуватися у депутати одіозному Ренату Кузьміну, який з 2014 року перебуває у розшуку та інші.

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А тим часом у Вищій кваліфікаційній комісії, яка несе персональну відповідальність за таку якість судів відбуваються зміни, від яких волосся дибки стає. Єдиного члена Комісії, до якого була довіра суспільства звільняють та поповнюють свої ряди відбірними недоброчесними представниками старої системи.

Чому показово звільнили гідного суддю Козлова?

Разом з цими зашкварними членами Комісії звільнили і Андрія Козлова – єдиного, хто мав підтримку громадськості, бо дійсно намагався якісно очистити і оновити суддівський корпус.



Андрій Козлов

До того ж, зробили це показово. Звільнили його одразу після того, як він влаштував демарш та публічно заявив про фальсифікацію голосування Комісії з метою збереження на посаді недоброчесної судді Грибан.

Формальною причиною звільнення стала відсутність достатнього стажу. Так-так, через 2,5 роки після призначення раптом вирішили, що у Козлова немає стажу. Це абсурд і відверта маніпуляція. На переконання громадськості причиною звільнення Андрія Козлова є його принциповість та продемонстрована готовність не мовчати, а публічно говорити, що відбувається всередині.

Це обурило багатьох. Близько 20 громадських організацій виступило із протестом проти незаконного звільнення та закликом до Президента та Верховної Ради із вимогою нарешті перезавантажити таку Комісію. Майже уся Громадська рада доброчесності на підтримку Андрія Козлова вийшла з ним на брифінг. Але це нічого не змінило. 12 липня його відраховано зі штату Комісії.

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Важливо відзначити, що звільнила Андрія Козлова Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яку пов’язують з Арсеном Аваковим. Те, що робить Денісова, в черговий раз підтверджує токсичність Авакова і демонструє на чиїй стороні він грає.

Чому до Вищої кваліфкомісії обрали суддів колишньої влади

Уповноважена з прав людини ще в квітні провела дуже сумнівний конкурс, переможцем якого став ще більш сумнівний суддя у відставці Микола Сірош. Це колишній суддя Вищого адміністративного суду, який відомий своєю боротьбою за посаду голови у 2010 році з тодішнім головою суду Олександром Пасенюком. Віктор Ющенко тоді назвав ситуацію у суді спланованою акцією Юлії Тимошенко.

Як типовий суддя, Сірош та його родина вирізняється статками, які явно не відповідають їх доходам. Він вже давно проживає у квартирі площею понад 320 квадратних метрів в елітному селищі Козин поблизу Києва. Натомість дружина є власницею готельного комплексу у Буковелі та нерухомості у Києві. Син Сіроша теж суддя і теж не обділений майном.

Майбутній член ВККС брав участь у першому конкурсі до Верховного Суду і Громадська рада доброчесності зробила негативний висновок щодо нього. Тобто Сірош є ні кращим, ні гіршим за діючих членів ВККС – типовий недоброчесний представник старої системи.



Микола Сірош

Замість Павла Луцюка з’їзд адвокатів обрав Олександра Дроздова, якого пов’язують з Лідією Ізовітовою, соратницею Віктора Медведчука. Саме Дроздов головував на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, яка незаконно зобов’язала відкрити дисциплінарне провадження проти мене, Романа Маселка, за критичний пост у Фейсбуці щодо суддів.

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Ще двоє членів Комісії призначено за квотою Державної судової адміністрації. Першим переможцем конкурсу став Сергій Остапець. Він майже 8 років працював завідуючим секретаріату Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, який очолював відомий Сергій Ківалов.

"Новий" член ВККС Солодков причетний до Портнова та Кернеса

Але вишенькою на торті стало обрання Державною судовою адміністрацією членом комісії Андрія Солодкова. Зараз це звичайний суддя ліквідованого Вищого спеціалізованого суду. Але у часи Януковича його називали креатурою Портнова і Кернеса і він був дуже впливовим.



Андрій Солодков

Солодков зробив стрімку кар’єру. У червні 2011 року він став головою Апеляційного суду Харківської області. У травні 13 його перевели у Вищий спеціалізований суд, а вже через тиждень призначили головою суду.

Після Революції Гідності його звільнили з посади голови і він заліг на дно, з якого постукав саме зараз. Солодков став відомим у далекому 2001 році. Тоді він як суддя Дзержинського суду міста Харкова присудив стягнути з відомого журналіста Зураба Аласанії фантастичну на той час суму – 800 тисяч гривень.

І знаєте, за що? За те, що Зураб провів журналістське розслідування про участь у банді та судимість Геннадія Кернеса і розповів, що у кримінальних колах його називали "Гепа". Тоді Солодков особливо прогнувся перед Кернесом і виніс це рішення у його день народження. Ось такий скромний суддівський подарунок.

Після Революції Гідності він входив у колегію суддів, які відмовились переглянути рішення судді Чауса, яким прокуратуру зобов’язано закрити кримінальне провадження щодо Юрія Іванющенка.

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Майновий стан Солодкова дуже цікавий. Не дивлячись на те, що він з 2013 року працював у Києві, в його декларації немає жодної столичної нерухомості, а лише невелика квартира в Харкові.

Де ж він жив весь цей час? Невже на вокзалі? Але за класикою жанру має Андрій Солодков успішну 80-річну тещу. Вона, попрацювавши робітником на підприємстві, змогла придбати великий будинок з басейном, нежилу нерухомість у самому центрі Харкова на вулиці Сумській та Пушкінській, декілька земельних ділянок та автомобіль Mercedes ML-350 2013 року випуску.

А ще вона щедра бабуся, бо придбала для своєї внучки BMW X5 2016 року, вартістю більше 2 мільйонів. Улюблена теща також є засновником житлово-будівельного кооперативу "Фортуна", який засвітився у відомій кооперативній схемі Кернеса.



Геннадій Кернес

За даними Генпрокуратури, завдяки цій схемі оточення "Гепи" вивело з комунальної власності понад 650 гектарів землі вартістю більше 4,05 мільярда гривень. Тепер Андрій Солодков буде перевіряти доброчесність суддів. Абсурд? Ні, реальність.

Відповідно до свіжого соцопитування, проведеного Фондом Разумкова, 75% громадян не довіряють судам. 60% негативно оцінюють результати судової реформи і 44% вважають, що її потрібно розпочати заново.

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Це цілком закономірний результат діяльності Вищої кваліфікаційної комісії під керівництвом Сергія Козьякова. Громадськість, експерти, міжнародні партнери і політичні сили одностайні – комісію потрібно міняти. І знаєте, вона таки міняється. Але так, щоб цинічно продемонструвати повний ігнор вимог суспільства та ще більше законсервувати систему і зберегти негідників на посадах.

Хто з недоброчесних суддів звільнився з Вищої кваліфкомісії?

За останній місяць з Комісії звільнилось 5 членів, чотири з них є недоброчесними.

► У зв’язку із закінченням строку повноважень залишив посаду Павло Луцюк, який запам’ятався дуже активним протягуванням недоброчесних суддів.

► Припинились повноваження і у Сергія Прилипка. Саме його викликали, коли Комісії бракувало гарантованих голосів для залишення на посаді негідників.



► Достроково звільнилась з посади і Тетяна Весельська, у якої невідомо звідки взялось 800 тисяч гривень. Її мали би покарати за незаконне збагачення, натомість повністю відбілили та дозволили піти з почестями.



Тетяна Весельська



► Тарас Лукаш, який став членом Комісії завдяки сфальшованому документу та нечесному конкурсу теж достроково звільнився. Кажуть, що добровільно піти його змусили взамін на замовчування інформації, яка містить ознаки злочину.

Це дуже добре, що цих людей вже не буде в Комісії, але їх звільнення немає нічого спільного з якісним оновленням. Якраз навпаки. Завдяки цьому система намагається лише закріпитись та посилити свій вплив. Більше того – завдає удару у відповідь.

Насправді усі ці призначення вчергове підтверджують порочність самого принципу формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За його збереження система не лише відновиться, але й стане ще потужнішою. Тому потрібно не лише повністю розігнати діючу комісію, але й змінити правила її формування.

Вирішення проблеми зараз цілком у руках Президента та новообраного Парламенту. Чітко виписано і першочергові кроки, які пообіцяли зробити Президент та більшість парламентських політичних партій. Пора виконувати обіцяне. Час пішов.