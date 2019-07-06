Космічні статки: скільки заробляє членкиня Вищої кваліфкомісії суддів

Згідно з Конституцією, судді мають обов'язок пояснити походження своїх статків. Не пояснив – на звільнення. Все просто. Це в теорії, але на практиці все по-іншому.

В однієї судді задекларованої готівки виявилось майже на 800 тисяч більше, ніж усіх доходів. Її декларацію перевіряли Вища кваліфікаційна комісія та Національне агентство із запобігання корупції. Довго перевіряли – майже два роки.

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Як ви думаєте – який результат? Жодного порушення не виявлено. Може тому, що цією суддею є чинний член Вищої кваліфікаційної комісії?

Яке завдання Вищої кваліфікаційної комісії?

Одним з основних завдань Вищої кваліфікаційної комісії або ж ВККС є перевірка доброчесності суддів. За майже три роки таких перевірок результат дуже показовий – новий Верховний суд на чверть складається з недоброчесних. Практично усі чинні судді успішно отримують добро комісії на довічне суддівство.

За останні три місяці лише один суддя рекомендований до звільнення. Понад 200 негативних висновків Громадської ради доброчесності є відкинуті. ВККС пішла навіть на фальсифікацію власного голосування ради залишення недоброчесних на посаді.

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Чи можна було очікувати на інший результат, якщо до складу комісії входять особи, чиї статки явно не відповідають доходам. А при їхній перевірці спостерігається класична дія кругової поруки.

Статки членкині ВККС Тетяни Весельської

Дуже показовим є приклад члена комісії Тетяни Весельської. Вона стала відома після того, як задекларувала шубки, сумочки, меблі і, навіть, кастрюльки.

А ще член комісії зовсім не цікавився своєю родиною. Виявляється, вона вказала неправду в деклараціях родинних зав'язків, бо не знала, що один її зять є депутатом Одеської ради, а інший – працівником поліції.



Тетяна Весельська

Завдяки сумнівному рішенню відомого судді Окружного адмінсуду Погрібніченка Тетяна Весельська у 2016 році отримала велику службову квартиру у центрі Києва, яку дуже швидко приватизувала на свою дочку. А у 2018 році Погрібніченко отримував рекомендацію у комісії на отримання статусу судді довічно.



Суддя Окружного адміністративного суду Києва – Ігор Погрібніченко

І ви думаєте, що Весельська заявила собі відвід? Звісно, що ні. Попри очевидний конфлікт інтересів вона брала участь у голосуванні за Погрібніченка.

Але найцікавішим є інше – вона задекларувала понад 1 600 000 гривень готівки. Ми порівняли її декларації за 2015 та 2016 роки і виявили, що сума готівки значно перевищує її доходи.

Навіть, якщо припустити, що за два роки членкиня ВККС не витратила жодної копійки, то однаково лише готівки у неї на майже 800 тисяч гривень більше ніж усі її доходи. Це класичний приклад незаконного збагачення.

Як відомо, завдяки Конституційному суду тепер це взагалі не злочин. Але обов'язок судді правильно заповнювати декларації та пояснювати джерела походження майна залишився. І перевірку виконання цього обов'язку здійснюють ВККС та Національне агентство запобігання корупції, яке я буду називати НАЗК.

Активісти Автомайдану, які виявили ці сумнівні 800 тисяч подали скаргу у НАЗК. У вересні 2017 року там розпочали повну перевірку декларацій Весельської за 2015 та 2016 роки. Окрім того, у березні 2018 року ми подали скаргу у Вищу кваліфікаційну комісію.





Декларація Тетяни Весельської

Весельська, як і усі судді, заповнює декларацію доброчесності. І там вона впевнено вказала, що її витрати повністю відповідають доходам, а все майно набуто із законних джерел. Також стверджувала, що не використовувала свій статус з метою незаконного отримання матеріальних благ.

"Перевірка" декларацій

Але ці 800 тисяч і приватизована квартира свідчать про інше. Перевіркою декларацій доброчесності займається ВККС. От і виходить, що саме комісія мала перевірити свого члена.

Ми надіялись, що ВККС продемонструє приклад доброчесності та оперативно і об’єктивно проведе перевірку. Натомість комісія застосувала усі механізми кругової поруки з метою порятунку свого члена.

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Але тут вирішили не брати відповідальність на себе, а перевести стрілки на НАЗК. Мовляв, оскільки йдеться про майнові питання, то нехай НАЗК і вирішує, чи Весельська щось порушила.

І байдуже, що насправді перевірка НАЗК і перевірка декларації доброчесності мають різний предмет. На цій підставі комісія зупинила розгляд справи до висновку НАЗК. З цього моменту минув більше ніж рік часу. До речі, доволі часто таку ж позицію комісія займає і щодо інших суддів. Коли потрібно дати оцінку, чи відповідає майно судді його доходам, ВККС звертається до НАЗК.

Чому ВККС звертається до НАЗК

Це дає можливість затягнути розгляд справи, а ще "відбілити" суддю чужими руками. А все завдяки рішенню нового Верховного суду, який сказав, що монопольне право перевіряти правильність декларування та відповідності майна доходам має лише НАЗК.

Тобто, наприклад, не задекларував суддя великий будинок. Це ніхто не заперечує, але покарати цього суддю за очевидне порушення не можна до рішення НАЗК. Абсурд?

Так, але тут зійшлись інтереси Верховного суду, Кваліфікаційної комісії, Вищої ради правосуддя, НАЗК та усіх недоброчесних суддів. Тому вони створили і радо застосовують цю практику.

З іншого боку, навіть коли НАЗК встановлює порушення судді – ВККС та Вища рада правосуддя часто не карають такого суддю. Мовляв так, порушив, але це нічого не означає. Він не навмисно. І взагалі – більше не буде. Чесне слово.

Затягування перевірки статків Весельської

Але повернемось до Весельської. Автомайдан оскаржив очевидне затягування комісією перевірки декларації доброчесності свого члена. Верховний Суд відмовив у позові, бо вирішив, що комісія не обмежена жодним строком при такій перевірці. Чомусь Верховний суд думає, що принцип верховенства права та розумного строку до членів ВККС не застосовується.

А як з перевіркою декларацій у НАЗК? Тут ще цікавіше. Закон дає на таку перевірку максимум 90 днів. Але декларації Весельської перевірялись понад 20 місяців. На численні запити НАЗК інформувало – вже все перевірили і тепер оформляємо рішення. І таке оформлення тривало понад рік.

На моє переконання відбувалось банальне затягування. Тому ми оскаржили такі дії НАЗК до суду. Справа потрапила до відомого судді Качура, який скасував націоналізацію "Приватбанку".

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

Він прогнозовано повністю відмовив у задоволенні позову до НАЗК. Суд вирішив, що декларації члена ВККС можна перевіряти вічно.



Євгенія Качур

Показово, що цей же ж суд зовсім нещодавно скасував висновки НАЗК про порушення правил декларування депутатом Новинський саме тому, що агентство порушило строки перевірки декларацій. Тобто суд вправно маніпулює законом, щоб впливові особи не понесли жодного покарання.

Реакція НАЗК на доходи Весельської

Отже, НАЗК спокійно тягнуло з перевірками декларацій Весельської понад 20 місяців. І от нарешті це трапилось. У травні з'явились довгоочікувані рішення.

Я розумів, що НАЗК знайде спосіб, відбілити члена комісії, але навіть мене вразили ці рішення. Як ви думаєте, що НАЗК сказало на факт перевищення готівки Весельської над усіма її доходами на майже 800 тисяч гривень? А нічого. Я не жартую, у рішенні про це ні слова.

НАЗК повністю проігнорувало факт, який і став підставою для перевірки. І я розумію НАЗК, бо навіть там нічого не можуть придумати, щоб спростувати закони математики, які чітко показують багаторазове перевищення готівки над доходами.

Не знайшло НАЗК і конфлікту інтересів у діях Весельської. Тобто у голосуванні за суддю, якому вона зобов'язана своєю квартирою, немає жодного конфлікту інтересів.

Коли детектив НАБУ, який розслідував справу Мартиненка, поширив пост депутатки про його корупційні дії, то НАЗК покарало його за грубе порушення правил про конфлікт інтересів. Ось така залізна логіка НАЗК, яка у народі називається просто – кругова порука.



Микола Мартиненко

Як тільки з'явилось рішення НАЗК щодо Весельської, ВККС дуже оперативно провело перевірку декларації доброчесності свого члена і звісно не знайшла жодних порушень.

Отже НАЗК та ВККС повністю закрили очі на грубі порушення з боку члена комісії. Поки її перевіряли вона отримала майже сім мільйонів гривень зарплати коштом бюджетних коштів. І ці сумнівні 800 тисяч вже мають вигляд дрібницею. А головне вона продовжує оцінювати доброчесність інших суддів. І результат таких перевірок Весельської та її колег усім відомий – практично усі недоброчесні залишаються на своїх посадах.

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Суддя з Канади та член Громадської ради міжнародних експертів, яка відбирала суддів до Антикорсуду Тед Зажечний дуже влучно сказав – якщо ви садите картоплю, не розраховуйте, що з неї виростуть троянди. Якщо ж ви посадили гнилі помідори, то не очікуйте, що з них виросте бодай картопля.

То може нарешті треба припинити садити в органи, які перевіряють суддів, гнилі помідори?