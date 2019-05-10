Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися

Судова реформа провалена – це очевидно уже усім і безпосередніми винуватцями цього є органи, які її втілювали – Вища кваліфкомісія суддів та Вища рада правосуддя. Громадськість неодноразово заявляла про необхідність зміни складу цих органів. А тим часом у квітні у більшості членів Вищої ради правосуддя закінчились повноваження і їм на зміну прийшли нові члени.

Вища рада правосуддя призначає та звільняє усіх суддів, розглядає усі скарги на них і вирішує кого карати, а кого просувати по кар’єрі. Саме вона повинна була очистити суддівський корпус.

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Натомість Рада залишила на посадах абсолютну більшість заплямованих суддів, а ті, хто протидіяв корупції чи просто чесно виконував свою роботу всупереч волі влади зазнали переслідувань.

Ключові члени ВРП дбали не про суспільні, а про власні інтереси. Голова Ради та 5 її членів забезпечили собі місця у Верховному Суді. Так, Алла Лесько та Алла Олійник стали Верховними суддями ще у 2017 році. 7 травня 2019 року присягу суддів Верховного Суду склали Ігор Бенедисюк, Тетяна Малашенкова, Наталія Волковицька та Микола Гусак.

До речі, за нашою інформацією за заслуги, точніше вислугу, екс голові ВРП Ігорю Бенедисюку приберегли місце голови Касаційного господарського суду. А діючий голова цього суду Богдан Львов планує очолити Верховний Суд. Якщо це відбудеться, то останні ілюзії щодо незалежності суддів Верховного Суду повністю розвіються.

Що відомо про нових членів Вищої ради правосуддя

Але повернемось до того, хто ж зайняв вакантні місця у Вищій раді правосуддя. Може нові обличчя кардинально змінять якість її роботи? Загалом у квітні припинились повноваження у 12 членів Ради. На їх місця одразу ж потрапили семеро осіб, які вже були обрані раніше.

Ще у грудні 18 року чотирьох нових представників Ради обрав З’їзд суддів. Ну як обрав – за день до таємних виборів активістка "Автомайдану" Катерина Бутко точно вказала, хто буде новими членами Ради правосуддя. Ні, вона не провидиця і соціологічного опитування не було, просто самі судді повідомили, за кого їм наказало голосувати їх керівництво.



З'їзд суддів України

Тобто вибори на з’їзді були простою імітацією, а судді вчергове продемонстрували повну відсутність незалежності. Але може в такий спосіб були обрані дійсно достойні судді, відомі своїми чеснотами та авторитетом? Судді і дійсно відомі, але завдяки своїм недоброчесним діям.

Олег Прудивус

Він – суддя Майдану, забороняв мирні зібрання у Запоріжжі. Щороку святкує Новий Рік у Москві. А нещодавно засвітився на дні народження одіозного судді Євгена Аблова, де святкував у компанії Сергія Ківалова, голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та голови Вищої кваліфікаційної комісії Сергія Козьякова.



Суддя ВРП Олег Продивус

Так от, вранці того ж дня він розглядав скаргу на Аблова і приховав, що є його другом. Про конфлікт інтересів згадав лише на третьому засіданні, коли я заявив йому відвід. Якби не журналістське розслідування, Прудивус допоміг би другу уникнути покарання.

Світлана Шелест

Ця обраниця відома тим, що у 2015 році отримала у подарунок від своєї матері-пенсіонерки величезну квартиру у самому центрі Києва вартістю близько мільйона доларів. На цьому "подарунки" не закінчуються. У тому ж році дочка судді отримала у подарунок чималу квартиру у центрі Києва. Може посада у Раді правосуддя теж була чиїмось подарунком?

Лариса Іванова

У травні суддею над суддями стала і Лариса Іванова. Вона все життя працювала суддею. Попри невеликі доходи змогла стати власником п’яти квартир сумарною площею понад 320 квадратів у Києві та "невеличкого" садового будинку площею 409 квадратних метрів. Її син Антон Іванов також суддя. Коли йому було 26 років він купив простору квартиру у центрі Києва та нежитлове приміщення.



Суддя ВРП Лариса Іванова

Іванова брала участь у конкурсі до Верховного Суду і цілком обґрунтовано отримала висновок про недоброчесність від Громадської ради. На співбесіді суддя дуже оригінально пояснила, звідки гроші на все це майно – мовляв, ще за Союзу працювала за кордоном за валюту. Коли уточнили ким – виявилось, що кочегаром та збирала полуницю. Було смішно, але не довго. Тепер Іванова буде оцінювати доброчесність інших суддів.

Павло Гречківський та Олексій Маловацький

У квітні закінчились повноваження ще двох членів Ради правосуддя з від’ємною репутацією – Павла Гречківського та Олексія Маловацького. Першого судили за спробу отримати хабар у розмірі 500 000 доларів. Другий відомий скандалом з отриманням прав на газові родовища у Полтавський області. Нещодавно під стіни Ради правосуддя прийшло близько 1000 працівників "Нафтогазу", які прямо звинувачують Маловацького у тиску на суддів у цій справі.

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Слава Богу, що ці двоє вже не будуть визначати долю суддів, скажете Ви. А от і ні – З’їзд адвокатів повторно обрав їх до Ради. Закон прямо забороняє одній особі двічі поспіль бути членом Ради правосуддя. Але хіба закон є перешкодою для майстерних шулерів? Тому і Маловацький, і Гречківський ще 4 роки планують добивати авторитет судової влади.

Адвокат Ігор Фомін

Новообрані члени Ради від З’їзду прокурорів цілком відповідають своїм колегам. Одним з них став адвокат Ігор Фомін. Так, вам не здалось, прокурори обрали не прокурора, а адвоката.



Адвокат Ігор Фомін

Ігор Фомін захищав президента Кучму, вбивцю Георгія Гонгадзе Олексія Пукача, міністра фінансів часів Януковича Юрія Колобова, а ще – Романа Насірова. Безумовно це талановитий адвокат, але прокурори його обрали явно не за талант. Просто Ігор Фомін був адвокатом і є другом ще однієї відомої особи – генпрокурора Юрія Луценка, якому дуже потрібні свої люди у Раді правосуддя.

Таким чином усі ці "нові" обличчя отримали посади завдяки імітації, маніпуляції та протекціонізму. Очевидно, що і у роботі вони будуть сповідувати аналогічні принципи.

Особи на посаду судді Вищої ради правосуддя від Порошенка

Петро Порошенко намагався до завершення повноважень призначити своїх людей у Вищу раду правосуддя. У конкурсі на посади від Президента беруть участь дуже цікаві особи.

Зокрема, діючий член Вищої кваліфікаційної комісії Андрій Василенко. Саме він радив голові Комісії ігнорувати вимоги громадськості та причетний до протягування великої кількості недоброчесних суддів. Наприклад Валентини Сімоненко, Ольги Ступак, Генадія Бершова.



Член Вищої кваліфкомісії суддів Андрій Василенко

Іншим кандидатом у президентському переліку є Костянтин Красовський. Це заступник Олексія Філатова, який є заступником глави Адміністрації Президента та ключовим автором судової реформи. Тобто безпосередні винуватці провалу судової реформи хочуть продовжити вирішувати долю судів.

Але нещодавно Окружний адміністративний суд Києва фактично заборонив Президенту призначати своїх членів Ради. За іронії долі це рішення виніс суддя Ігор Погрібніченко, який є "реформованим", тобто успішно пройшов оцінювання і визнаний доброчесним саме колегією Василенка. Хоч у цьому проявилась справедливість – те, що вони створили їх і погубило.

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Задля справедливості скажу, що деякі члени Ради правосуддя таки намагались очистити судову систему. Це представники науковців Андрій Бойко та Анатолій Мірошніченко. Вони часто були принциповими та писали окремі думки.

Іноді проявлялась Ірина Мамонтова. Зокрема вона винесла окрему думку, де підтвердила, що саме Вища рада правосуддя штучно затягнула із звільненням одіозного голови суду з Черкас Володимира Бабенка та допомогла йому уникнути покарання.



Ірина Мамонтова

Але вони практично не вплинули на загальні результати і їх повноваження теж закінчились. Тому я переконаний, що оновлений склад Вищої ради правосуддя буде ще гіршим. Не допоможе і наступне переобрання членів. Бо за українських реалій хибними є самі правила формування Ради правосуддя.

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І саме їх треба міняти. Діючих членів потрібно звільнити, квоту у Раді мають отримати представники громадськості, конкурси мають проходити за участі міжнародних експертів.

Новообраний Президент пообіцяв перезавантажити Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію. Але передвиборчі обіцянки мають властивість забуватись. Тому закликаю усіх контролювати виконання обіцяного і жорстко вимагати він нової влади справжньої судової реформи. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.