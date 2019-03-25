Розкішні іменини одіозного суді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі

Коли у вас серйозний статус, то приватне свято перетворюється на демонстрацію своєї впливовості. Вага статусу іменинника визначається вагою статусу гостей. Так, на іменини судді Євгена Аблова прийшли політики, скандальні судді та навіть головний військовий прокурор України.

А ще на такому демонстраційному святі завжди є можливість "порєшать" свої питання з впливовими гостями і підтвердити свою належність до клубу обраних.

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Що вімомо про суддю Євгена Аблова

Аблов займає невисоку посаду у суддівській ієрархії. Він є лише заступником голови Окружного адміністративного суду Києва, який очолює сумнозвісний Павло Вовк. Але ім’я Аблова доволі широко відоме завдяки цілому ряду сумнівних рішень, а також його чималим статкам. Саме Євген Аблов фактично зобов’язав "беркут" розігнати Майдан. Така спроба відбулась у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.



Суддя Євген Аблов

А вже через два тижні після винесення цього рішення Аблов отримав від суду у постійне користування квартиру площею 140 квадратних метрів у Києві. Він дуже швидко її приватизував та продав за 9 мільйонів гривень.

Пан Аблов також виносив рішення, якими фактично узаконив схему «рюкзаків Авакова» та визнав абсолютно законними дії Насірова. Тобто поки НАБУ розслідувала їх справи, суддя Аблов встановив, що жодних порушень тут немає. До речі, НАБУ розслідує справу і щодо самого Аблова, до якого є питання і по декларуванню, і по статках.

Які гості прийшли на свято до Аблова

13 березня Євген Аблов вирішив відсвяткувати свій 47 день народження. Журналісти Слідства. Інфо дізнались, де саме він буде приймати гостей. Це виявився столичний ресторан біля Оперного театру. Близько 17 години туди почали підходити перші гості.

Привітати і випити чарчину з іменинником прийшло близько 10-ти колег з Окружного адміністративного суду: судді Арсірій, Огурцов, Шулежко, Федорчук і, звісно, голова суду Павло Вовк. За кожним з них тягнеться шлейф сумнівних рішень і сумнівних статків. І тут питань немає – прийшли привітати колегу і близьку по духу людину.

Далі цікавіше – Одеси приїхав голова адміністративного суду Олег Глуханчук. Два роки тому він став зіркою YouTube, коли його разом з членом виконкому Одеської міськради поліція затримала п’яним за кермом. Вони не добирали слів при спілкуванні з поліцейськими, що було зафіксовано на відео. Ясно, що одеський суд повністю виправдав Глуханчука. Мовляв, він взагалі не був за кермом.



Голова одеського суду Олег Глуханчук

Але Вища рада правосуддя його таки покарала. Суворо так покарала – відправила на пів року повчитись у Школу суддів, а потім на оцінювання у Вищу кваліфікаційну комісію. Є питання і до майна Глуханчука. Він має два будинки на березі моря, елітні автівки, розкішний спосіб життя і все це на скромну суддівську зарплату.

Прийшов привітати пана Аблова і голова Шостого апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов. Він не просто колега, а голова суду, який переглядає рішення Аблова. Тому іменинник дуже зацікавлений у такій дружбі. При цьому пан Горяйнов теж дуже близький по духу. Журналісти показали, що голова суду має чималі статки, але усі вони записані на його тещу. При тому, колишню, бо Горяйнов розлучився.

Але чомусь продовжує жити у її будинку у центрі Києва площею 400 квадратних метрів і їздить на її елітному автомобілі. А ще теща дала йому довіреність до 2068 року. І після усього цього Горяйнов успішно пройшов перевірку у Кваліфікаційній комісії. Мабуть, на Дні народження Горяйнов бажав Аблову дожити до закінчення строку його довіреності і ділився досвідом, як довести Комісії, що все сумнівне майно не його.

Далі пішла "крупна риба" – з великим пакунком до ресторану зайшов голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович. Кажуть, що саме заради Смоковича Вища кваліфікаційна комісія змінила правила конкурсу до Верховного Суду.

Тоді він провалив практичне завдання і мав вилетіти з конкурсу, але маніпуляція Комісії дозволила йому повернутись, стати переможцем і очолити новостворений касаційний адміністративний суд.

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Нагадаємо, саме цей суд буде вирішувати спори щодо виборів президента. Тому посада у Смоковича дуже серйозна.

Проявив шану до Аблова і сам Сергій Ківалов. До речі, конкурс до Верховного Суду, який щойно закінчився був дуже вдалим для Ківалова. Його племінник Сергій Могил та син кума Максим Тітов стали переможцями конкурсу. Тому пан Сергій піднімав келих за Аблова з чудовим настроєм.



Сергій Ківалов також завітав на свято

Несподіваним гостем судді виявився Анатолій Матіос. Про взаємовигідну дружбу Матіоса і суддів відомо, але до сих пір я не знав про його зв'язок з Абловим і ківаловською тусовкою.



Запросили і Анатолія Матіоса

Завітав на свято Аблова і суддя Конституційного суду Віктор Кривенко. Мабуть, йому не довелось думати про те, що подарувати імениннику. Найбажанішим подарунком для усіх, хто зібрався було останнє рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Найбільше я здивувався іншим гостям. І хоча їх присутність у такому колі цілком органічна, я думав, що вони притримуються хоча б базових правил щодо уникнення конфліктів інтересів. Отже на святкування до Аблова прийшло аж троє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів – Володимир Бутенко, Тарас Лукаш та голова Комісії Сергій Козьяков.

Як ви думаєте, про що говорили між тостами імениннику Сергій Козьяков з Сергієм Ківаловим, Михайлом Смоковичем, Павлом Вовком і самим Абловим. Ківалов, мабуть, подякував членам Комісії за власну квоту у Верховному Суді.

Павло Вовк, швидше за все, обговорив, як комісія буде перевіряти його та інших важливих суддів з команди Вовка. А така перевірка розпочнеться уже у квітні. Так, так, голова та члени комісії прийшли на закриту вечірку, щоб відсвяткувати разом з тими, кого через місяць будуть перевіряти.

У членів Комісії теж свої інтереси. Саме Євген Аблов відмовився визнати незаконним обрання Тараса Лукаша членом Кваліфікаційної комісії, хоча підстави там були. Тарас Лукаш подав на конкурс довідку з ознаками підробки, а потім доносив документи вже після закінчення строку. Сам Аблов розглядав справу при наявності очевидного конфлікту інтересів.

Тому Тарас Лукаш мав за що подякувати судді. І ще отримав можливість переговорити з головою Касаційного суду Смоковичем, який зараз розглядає скаргу на рішення Аблова і має поставити остаточну крапку у цьому питанні.



Суддя Тарас Лукаш

Сергій Козьяков теж має інтерес до Окружного адмінсуду Києва. Саме зараз там розглядається позов про припинення повноважень Сергія Юрійовича та ще двох членів Комісії – Станіслава Щотки та Тетяни Весельської. Справу щодо Щотки розглядає суддя Федорчук, який теж був на святкуванні. Тому голова Комісії мав можливість роз’яснити йому свою правову позицію. А, як відомо, у невимушеній атмосфері та з алкоголем набагато легше знайти спільну мову, ніж у залі суду.

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Звісно, що це все мої припущення. Але чи вони абсолютно безпідставні? І чи буде довіра після цього до результатів перевірки Комісією Аблова та інших учасників суддівського свята?

Як виправдовувалися учасники святкування

Найсмішніше було, коли журналісти попросили прокоментувати цю ситуацію членів Комісії. Вони категорично заперечили, що святкували разом з Абловим.

Сергій Козьяков, начебто, мав якийсь інший захід, хоча спілкувався з Матіосом та ще з одним нардепом. А Лукаш взагалі прийшов на зустріч з журналістами. Тільки от у цих версіях є одна нестиковочка. Ресторан був замовлений саме під День народження і був закритий для інших відвідувачів.

Ну і заходили члени Комісії через головний вхід, а коли охорона впливових гостей виявила журналістів, то втекли через чорні виходи. Для чого так робити, якщо ви відкрито прийшли на зустріч з журналістами? Тому, на жаль, швидше за все, мої припущення є правдою і жодної довіри до цієї компанії немає.

Якщо ж ми хочемо справжнє правосуддя, то треба очиститися від членів закритого клубу імені Аблова та радикально міняти принципи формування Кваліфікаційної комісії. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.