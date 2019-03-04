Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд

Найважливіша частина судової реформи вийшла на фінальну пряму. Вища кваліфікаційна комісія завершила усі співбесіди з конкурсантами до Верховного та Антикорупційного судів. Відтак вже найближчим часом ми побачимо хто буде ставити фінальні крапки у справах топ-корупціонерів, вирішувати долю виборів та усіх інших судових суперечок.

Верховний Суд сформований ще у 2017 році та працює вже рік. Однак є ще 78 вільних вакансій, які мають бути закритими за результатами нового конкурсу.

Читайте також: Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд

Загалом на конкурс подалось 566 кандидатів, проте після тестів та практичного завдання до співбесід було допущено 235 кандидатів. Ключове завдання співбесід – оцінити доброчесність кандидатів та виключити з конкурсу сумнівних. До того ж, має враховуватись думка громадськості, яка реалізовується через висновки Громадської ради доброчесності.

Варто зазначити, що Вища кваліфікаційна комісія всіляко перешкоджала роботі Громадської ради. А голова комісії категорично відмовився надати громадськості адекватні строки для підготовки висновків. Ба більше, не приховували й те, що мають завдання завершити конкурс до виборів президента. А Петро Порошенко має поставити свій підпис під указом про призначення нових суддів.



Голова Вищої кваліфікаційної комісії Сергій Козьяков

Саме ці судді будуть судити пов'язаних з президентом фігурантів розслідування команди журналістів Дениса Бігуса про корупційні схеми в "Укроборонпромі". І саме вони вирішуватимуть долю виборів у разі їх оскарження. Тож, як після цього сприймати слова Петра Олексійовича, що найбільшим досягненням судової реформи є ліквідація політичного впливу на суддів.

Комісія також відмовилась надати Громадській раді доступ до досьє кандидатів і навіть до їх контактів. А коли кандидати надавали пояснення та підтверджуючі документи, то їх взагалі приховували, не надавали на запити та не розміщали у досьє.

Попри усі перешкоди Громадська рада доброчесності встановила, що майже кожен третій з конкурсантів є сумнівним та направила до комісії 71 негативний висновок. На співбесідах комісія продовжила робити усе, щоб обмежити представників громадськості у викритті недоброчесних кандидатів.

Хто отримав місце у Верховному суді

Як ми і прогнозували "зелене світло" і гарантоване місце у списку переможців отримала юристка Порошенка та член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова. Нагадаємо, що вона обслуговувала бізнес-структури Петра Олексійовича. І коли у 2014 році невдало балотувалась у народні депутати від "БПП", Порошенко призначив її до Вищої ради правосуддя.



Член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова

За час своєї роботи вона відзначилась тим, що допомагала "суддям Майдану" уникнути відповідальності. Також Тетяна затягувала розгляд подання про звільнення одіозного голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка.

Успішно пройшов співбесіду і Голова Вищої ради правосуддя, ще один ставленик президента – Ігор Бенедисюк. Він взагалі не очікував, що доведеться проходити цю процедуру та всім своїм виглядом демонстрував, як йому це не подобається. Члени Комісії допомагали йому як могли. Навіть Сергій Козьяков, який зазвичай питань кандидатам не ставить, кинув рятівне питання майбутньому судді Верховного Суду.



Ігор Бенедисюк

До слова, Бенедисюк традиційно не відповів на питання про дату набуття громадянства України. Також надав сенсаційну відповідь, що був громадянином України в той час, коли працював суддею Російської Федерації. Цікаво, як йому вдалось обійти їх закони.

А ще Комісія не побачила жодних проблем у тому, що Бенедисюк приймав рішення про призначення суддею його колишнього помічника Павла Григоровича. Інші члени ВРП у таких випадках брали собі самовідвід. Але, мабуть, конфлікт інтересів до голови не застосовується.

Ну і як у Верховному Суді без представників Сергія Ківалова. Його племінник Сергій Могил також пройшов у комісії тест на доброчесність. І байдуже, що він став суддею за очевидного протекціонізму дядька.



Сергій Могил

Не побачили нічого підозрілого і в тому, що він п'ять років проживав у величезній квартирі у центрі Києва абсолютно безкоштовно. Попри наявність цієї квартири суд безкоштовно надав йому ще й службове житло у центрі Києва площею 112 квадратних метрів. І хоча таке житло дається лише на час роботи у суді, він його швидко приватизував і продав.

Громадська рада однозначно вважає це порушенням, але для комісії – це норма. Та й хіба може бути інакше, якщо член комісії Михайло Макарчук зробив те ж саме. Отримав службову квартиру та вже на посаді у ВККС приватизував її. Нагадую, що Михайло Макарчук щороку отримує майже 3 мільйонів гривень зарплати.

Визнано доброчесною і суддю Яну Іваненко. Вона завдячує своєю кар'єрою і майном колишньому голові Вищої ради юстиції та екс-нардепу Валерію Євдокимову. Він є батьком її дитини та піклується про їх добробут. Подарував їм будинок у Ворзелі. На переконання громадськості, численні нагороди Іваненко і статус судді теж є подарунком Євдокимова.

Читайте також: Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду

Парадокс у тому, що на минулому конкурсі Іваненко таки визнали недоброчесною, але тепер передумали. Ну, а як інакше, якщо рідні членів комісії також беруть участь у конкурсі та хочуть стати суддями. Визнати недоброчесним протекціонізм при набутті статусу суддів – це стати на горло власній пісні.

Хто не пройшов конкурс до Верховного суду

Але варто згадати й про те, що нам таки вдалось відсіяти частину сумнівних кандидатів. І цьому, як завжди допоміг суспільний резонанс та розголос. У перший день співбесід Комісія пропустила усіх кандидатів.

20 лютого відбувся мітинг родичів Героїв Небесної Сотні, які вимагали очищення суду від "суддів Майдану". І вже з цього дня комісія змінила практику. В результаті з конкурсу вибуло ще 13 кандидатів.

1. Мальвіна Данилова. Вона стала відома після того як у неї вкрали незадекларованих 500 000 доларів із незадекларованого будинку.

2. Олег Чернобай. Любитель дорогих автівок із Сум, теща якого щороку купувала новий Land Cruiser.

3. Тетяна Франтовська. Переможниця минулого конкурсу із заможної суддівсько-прокурорської родини.

4. Іван Шицький. Колишній суддя Верховного суду, майно якого явно не відповідає доходам.

Загалом на цьому етапі вибуло 46 осіб, але продовжує участь 31 недоброчесний кандидат. Найближчим часом комісія сформує остаточні рейтинги, визначить переможців та відправить їх до Вищої ради правосуддя. Ситуацію може змінити лише максимальна увага суспільства, медіа та міжнародних партнерів.

Я закликаю усіх мобілізуватись та чітко транслювати владі меседж, що суспільство не буде терпіти недоброчесних у мантіях.