Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд

Ключовою вимогою Революції Гідності було очищення судової влади. Тож дуже символічно, що початок пленарних засідань Вищої кваліфікаційної комісії у конкурсі до Верховного Суду припав саме на п'яту річницю розстрілів на Майдані.

Протест під стінами Комісії

20 лютого родини Героїв Небесної Сотні прийшли під Вищу кваліфікаційну комісію, щоб нагадати, за що гинули їх рідні й висловити обурення становищем у судах.

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Матері, дружини, діти Героїв усі п'ять років стежили за судовою реформою і вже неодноразово звертались з вимогами покарати суддів Майдану і не допустити недоброчесних до Верховного Суду. У 2018 році вони вже приходили до Комісії з такими вимогами. Серед них була й Катерина Шаповал. Вона відвідувала усі суди над "беркутівцями", та нещодавно померла, не дочекавшись справедливого вироку для вбивць її сина.



Те, що відбувається у судах, рідні називають знущанням з потерпілих

Родини дали дуже жорстку оцінку результатам роботи Комісії й закінчили мітинг вигуками "Ганьба". Проте навіть голос Небесної Сотні для Вищої кваліфікаційної комісії став пустим звуком. Судді Майдану успішно проходять оцінювання, отримують підвищену зарплату та продовжують вершити своє "кривосуддя".

За 2018 рік перевірку у Кваліфікаційній комісії пройшли 129 суддів, які в часи Майдану засуджували невинних, кидали майданівців за ґрати та забороняли мирні зібрання. 65 таких з них успішно пройшли перевірку, щодо 48 оголошено перерву й лише 15 її провалили й мають бути звільнені. Та насправді звільнили одного.

Судді Майдану, які досі на своїх посадах

Наприклад, відомий суддя Богдан Санін, якого рекомендували звільнити ще у квітні 2018 року, досі працює й нещодавно активно коментував відсторонення від посади Уляни Супрун.

До речі, судді Майдану часто розглядають справи Майдану і роблять усе, щоб допомогти злочинцям уникнути відповідальності. Так, суддя Олег Лінник, який засуджував невинних "автомайданівців", судив Юрія Крисіна, який постачав "тітушок" на Майдан та причетний до вбивства журналіста Веремія.



У 2015 році Кваліфікаційна комісія могла звільнити Лінника, але не зробила цього

Лінник присудив йому знущально м'який вирок з умовним ув'язненням. Апеляційний суд змінив цей вирок на п'ять років реальної тюрми лише після широкого розголосу цієї справи.

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Нещодавно інша суддя Майдану Світлана Захарчук, яку теж саме Комісія залишила на посаді, відмовилась обмежити строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування беркутівця, причетного до затримання 72-річного Миколи Пасічника.

Підозрюваний вже сім місяців знайомиться зі справою і ніяк не може завершити. А суддя Захарчук затвердила йому цей безліміт на затягування розслідування.



Суддя Світлана Захарчук

Хто з суддів Майдану хоче потрапити у Верховний Суд

У Києві жодного суду, де б не працювали судді Майдану. Та найгірше, що вони настільки вірять у свою безкарність, що вже масово беруть участь у конкурсі до Верховного Суду.

Минулого разу суддя Золотніков, який забороняв Майдан в Одесі, переміг в конкурсі й зараз є суддею Великої Палати Верховного Суду. Цього разу одразу четверо суддів Майдану продовжують участь у конкурсі.

Максим Тітов засуджував невинних за поїздку до Межигір'я. Тож він підпадає під люстрацію, а Громадська рада доброчесності зробила негативний висновок щодо нього. Та 19 лютого Комісія на пленарному засіданні відхилила його – а як інакше, якщо батько кандидата є членом тієї ж Комісії та ще й кумом Сергія Ківалова.

Отримала зелене світло і суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Олена Губська.

Суддя Олена Губська

Жінка залишила у силі рішення про заборону Майдану у Чернігові, її ж пояснення вражають цинізмом.

Суддя переконує, що не підтримала Майдан, бо боялася за життя людей. Може "Беркут", який розстрілював Небесну Сотню, теж дбав про життя людей, керуючись схожими заборонами?

Повна підтримка була й у Михайла Вільгушинського. Комісія повірила у його пояснення, що автомобіль у користування він отримав як сюрприз від свого друга. Без проблем подолали негативний висновок й щодо Єлизавети Євграфової, дочки екс-заступника Голови Конституційного Суду часів Кучми. У громадськості було чимало питань до її майна, але Комісію все влаштувало.

Не мав проблем з подоланням вето ГРД й суддя Олексій Бринцев, син колишнього судді Конституційного суду, який причетний до так званого конституційного перевороту в інтересах Януковича.



Бринцева рекомендували звільнити за порушення присяги

Загалом Комісія погодилась лише з 5 висновками з 25 розглянутих, тобто у 20% випадків. Відчуйте різницю – коли у засіданнях брала участь Громадська рада міжнародних експертів з конкурсу вибуло 86% сумнівних кандидатів.

Що не так з повноваженнями членів Комісії

До речі, нещодавно з'ясувалося, що повноваження окремих членів комісії, а також її голови – під питанням. До суду подано позови до Сергія Козьякова, Станіслава Щотки та Тетяни Весельської – позивач стверджує, що їх повноваження закінчилися. У цьому є сенс, адже усі члени комісії були обрані на чотири роки, а ці троє здійснюють свої повноваження вже п'ятий рік.

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Ще цікавіша ситуація з іншим членом Комісії – Павлом Луцюком. 15 лютого З'їзд адвокатів, на якому чоловіка обрали кандидатом до Комісії, висловив йому недовіру та звільнив з посади.

Причиною стала історія з його адвокатським свідоцтвом Луцюка, яке, за твердженнями багатьох, є підробленим. На З'їзді також виступив суддя, який заявив про тиск на нього з боку Луцюка.

Крім цього, поліція неодноразово складала проти нього протоколи про порушення на дорозі. Та якщо вірити Постановам суду, то член Комісії тимчасово не працює. У цих постановах йдеться про порушення Луцюка на автомобілі з номерним знаком 1234.



Автомобіль Луцюка на стоянці біля Вищої кваліфікаційної комісії

То чи треба його звільняти, якщо він тимчасово не працює вже з 2016 року? Залишається відкритим також і питання про те, як тоді він оцінює суддів. Це яскраво демонструє, що повноваження, а головне доброчесність самих членів Комісії – під великим сумнівом.

Про відвертий цинізм Комісії

До Родин Небесної Сотні, які мітингували під стінами Комісії 20 лютого таки ніхто не вийшов. А через три години на офіційній сторінці Комісії акцію протесту й слова відчаю родин назвали "фотовиставкою в рамках заходів з вшанування Героїв Небесної Сотні". Жодного слова про справжню причину візиту.



Портрети Небесної Сотні у приміщенні ВККС

До речі, портрети Героїв простояли у Комісії недовго. Вже 21 лютого їх прибрали, щоб не мозолили очі суддям. Це ще раз показує справжнє обличчя тих, хто проводить судову реформу. Усі маски зірвано, імітація і гарна картинка вже не працюють. Усім зрозуміло, що треба кардинально міняти принципи формування Вищої кваліфікаційної комісії.

Що вдалося Громадській раді доброчесності

До речі, не треба думати, що наші дії та протести родин Небесної Сотні позбавлені будь-якого змісту, вони мають вплив. Зокрема Комісія таки допустила членів Громадської ради доброчесності для участі у пленарних засіданнях.

Двоє суддів Майдану Тетяна Сапальова та Олександр Кравець таки вилетіли з конкурсу. Не пройшов відбір і Олексій Євсіков, теща якого була членом Вищої кваліфікаційної комісії й навіть мала довіреність він самого Януковича.

А голові та членкині Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку та Наталії Волковицькій доведеться проходити через процедуру подолання негативних висновків Громадської ради доброчесності. Тому боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.