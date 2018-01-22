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Чи відкривають прокурори справи проти самих себе, розслідуючи злочини проти Майдану

Наші гроші 00:28, сьогодні 207 Читать новость на русском

Через чотири роки після Революції Гідності люди, які кидали за ґрати активістів, розслідують злочини проти цих активістів часів революції. Прокурор, який вимагав ув'язнення для "майданівців", нині працює у Департаменті Генпрокуратури і розслідує злочини проти Майдану. Про "анекдот", який зовсім не смішний, коли він насправді не анекдот.

Микола Пасічник приїхав до Києва 22 січня 2014 року. За декілька годин його вже пов'язав "Беркут". Звинувачували чоловіка в участі у масових заворушеннях, а прокуратура вимагала тримання під вартою. Оболонський суд міста Києва дав "добро" на обрання такого запобіжного заходу. Проте в реєстрі судових рішень цієї ухвали вже немає. Єдина доступна копія у 76-річного Пасічника.

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Використовуючи Інтернет та власні джерела ми дізналися, що судді, які вели справи проти Майдану, не були люстровані. Більше того, деякі з них зараз ведуть справи майже проти самих себе.

Також зустрічаються дуже дотепні документи. Наприклад, після Революції прокурори подають так звані "декларації доброчесності". Це своєрідна анкетка, в якій всюди потрібно поставити підтвердження, що ти –"хороший". До речі, про доброчесність. В Голосіївській прокуратурі після Революції проводили перевірку чи часом не переслідували незаконно активістів. Павло Головко, який зараз обіймає посаду спеціального слідчого у справах Майдану, а в 2014 році судив тих самих активістів, на той час саме працював у цій прокуратурі. А одна з прокурорів, яка проводила перевірку – Ольга Миргородська, зараз разом з Головками має дуже багато спільних теплих фото.

Як так виходить, що один і той самий прокурор міг в 2014 році переслідувати активістів, а тепер розслідує злочини "проти Революції" – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Розслідування Наші гроші Євромайдан Судді
Джерело: 24 Канал
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