Як держава втрачає мільярди на вугільних шахтах, які належать оточенню Януковича

В 2011 році шахтарі добували на шахті Котляревській, що на Донеччині, мільйон тон. Могла б це робити і зараз, але у 2012 році держава віддали частину пластів приватній фірмі. Всі компанії належали оточенню Олександра Януковича.

Януковича в Україні немає три роки, але держава не спішить повертати свої надра. Перші кримінальні провадження про крадіжки пластів розпочали ще в 2016 році.

Перед тим як відбулась передача цих шахт, держава витратила півтора мільярди на підготовку цих шахт до видобутку. За 2017 рік в Україну імпортували 17,4 мільйони тонн вугілля майже на 2,5 мільярди доларів. 1,3 з них – з Росії.

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Перед передачею шахт вони були у власності компанії "Селидіввугілля", які на той час вже мали багато пластів для видобутку вугілля і саме їх передали оточенню Януковича.

Ніби компанія, пов’язана з Януковичем, заново відкрила ці пласти і заплатила гроші за дослідницьку інформацію. Жодним законом це не передбачено.

Як і чому держава втрачає мільйон тонн вугілля – дивіться в програмі.