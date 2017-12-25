Трегубенко, Ляшко, Сус, Корчак: найвідоміші "клієнти" НАБУ за 2017 рік

Що потрібно для того, аби корупціонер потрапив у відповідні правоохоронні органи, де б його діяльність та статки ретельно перевірили й, при цьому, не загубили всю документацію десь між кабінетами? По-перше – якісна робота журналіста-розслідувача. А по-друге – хороший юрист.

Юрист необхідний для того, аби, переглянувши розслідування, перекласти його з журналістської мови для людей – на юридичну мову для правоохоронців.

І 2017 рік вийшов вдалим для усіх охочих до цієї справи правників – 625 заяв, оскаржень та звернень написав юридичний відділ програми журналістських розслідувань "Наші гроші" за останні 9 місяців. Це по 3 заяви на день.

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По фігурантах програми відкрито 14 проваджень в НАБУ та НАЗУ, серед яких – Олег Ляшко, Антон Яценко, Сергій Скуратовський, Сергій Трегубенко, Павло Вовк, Наталія Корчак та багато інших.

Щоб дізнатись про усі підсумки програми журналістських розслідувань "Наші гроші" за 2017 рік – дивіться новий випуск.













