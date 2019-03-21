Імітація закриття ресторану та полки спецпризначенців: як суддя Аблов святкував день народження

Про день народження скандального судді Аблова у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла гостя студії – журналістка проекту "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська.

Чим відомий суддя Аблов

Євген Аблов – суддя та заступник голови Окружного адмін суду Києва. За роки роботи він встиг запам'ятатися низкою скандальних рішень. Зокрема у 2013 році Аблов виніс вирок проти мітингувальників Євромайдану. Цього ж, 2013 року, держава виділила йому службову квартиру, яку він згодом успішно приватизував та продав за дев'ять мільйонів гривень. Саме Аблов визнав законними процедури та результати торгів щодо закупівлі рюкзаків Авакова.

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Як суддя святкував день народження

– За інформацією наших інсайдерів, скандальний суддя мав святкувати свій день народження в шикарному ресторані, а серед запрошених гостей – народні депутати та високопосадовці. Коли ми з колегами приїхали до місця святкування, то побачили, що заклад закритий на спецобслуговування. Загалом там було дуже багато охорони. І якби я не знала, що тут відзначає свято суддя, то я б точно подумала, що гуляє якийсь відомий бізнесмен або олігарх.



Сергій Ківалов

Залякування журналістів

– Один зі співробітників Аблова підійшов до нашої машини та наказав нам від'їхати. Звісно ж, ми цього не зробили. Цікаво, що після нашого невдалого спілкування приїхала поліція через те, що ми нібито не так припаркувалися. І не прості правоохоронці, а полки спецпризначенців. Я погоджуюсь, в нас була проблема з паркуванням, але ж це не привід викликати три екіпажі аби виписати нам штраф!

Спецпризначенці оглядали наші речі, але це було більш схоже на обшук. Вони не пояснювали свої дії, на камери не звертали уваги, а мене взагалі попросили відійти. Я так розумію, що їх завдання було – виперти нас. Врешті-решт, за 40 хвилин вони поїхали.

Кого приховував Аблов

– Направду, того вечора було зроблено дуже багато всього, аби ми не змогли зафіксувати гостей свята. Але ж Аблов не знав, що знімальна група приїхала набагато раніше і встигла зафіксувати всіх гостей. Зрештою, протягом вечора була імітація закриття ресторану, наприклад, неодноразово гасили світло.

– Отже, хто ж був присутнім на святкуванні? Було дуже багато його колег-суддів, і нічого поганого в цьому немає. Але окрім суддів там були й відомі політики, зокрема й Сергій Ківалов. Який протягом останніх десятиліть будував корумповану судову систему.

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