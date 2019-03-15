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      Політична еліта все собі пробачила, – Шабунін про скасування статті щодо незаконного збагачення

      Честь і НЕчесть 17 Читать новость на русском

      Про скасування Конституційним судом України статті щодо незаконного збагачення в програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповів гість студії – голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      – КСУ в цьому рішенні (скасування статті про незаконне збагачення, – 24 канал) причепилися не до питань моралі, а до того, що стаття порушує презумпцію невинуватості. Зміни в статті, які були внесенні у 2015 році, суперечать конституції. 

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      – Судді КСУ навмисно старались прописати рішення так, щоб цю статтю не можна було відродити. Або ж, щоб, як мінімум, новоприйнята стаття парламентом завжди висіла під скасуванням КСУ.

      – Це дуже гарно продумане рішення. В чому полягає обман? Президент сказав, що все спокійно, нормально, завтра все запрацює. Це все брехня. Станом на сьогодні – стаття не працює. До прикладу, якщо завтра раптом приймуть ідеальне рішення і КСУ не встигне його скасувати, то притягнути по цій статті на когось відповідальність, хто купив майно після Революції гідності, під час війни – неможливо. Бо предметом злочину є майно, яке було набуте після того, як стаття набрала чинності.

       Політична еліта, більшість якої вже не буде при владі після виборів, все собі вже пробачила. А КСУ так перестарався, що вони пробачили не лише собі те, що вони накрали, а й майбутнім тим, хто прийде на їхнє місце.

      – Тільки НАБУ і САП по цій статті було понад 130 проваджень. З них половина була закритою до етапу оголошення підозри, бо не було конституційної бази достатньо, щоб звинуватити людину, що його статки реально перебільшують його доходи.

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні?Підозри оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

      Більше про скасування КС статті – дивіться у програмі. 

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      Теги: Новини України Честь і НЕчесть Новини політики Віталій Шабунін Конституційний суд Законодавство Корупція
      Джерело: 24 канал
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