Политическая элита все себе простила, – Шабунин об отмене статьи о незаконном обогащении

Об отмене Конституционным судом Украины статьи о незаконном обогащении в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

– КСУ в этом решении (отмена статьи о незаконном обогащении – 24 канал) прицепились не к вопросам морали, а к тому, что статья нарушает презумпцию невиновности. Изменения в статье, которые были внесении в 2015 году, противоречат конституции.

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– Судьи КСУ намеренно старались прописать решение так, чтобы эту статью нельзя было возродить. Или же, чтобы, как минимум, новопринятая парламентом статья всегда висела под отменой КСУ.

– Это очень хорошо продуманное решение. В чем заключается обман? Президент сказал, что все спокойно, нормально, завтра все заработает. Это все ложь. По состоянию на сегодняшний день – статья не работает. К примеру, если завтра вдруг примут идеальное решение и КСУ не успеет его отменить, то привлечь по этой статье кого-то к ответственности, кто купил имущество после Революции достоинства, во время войны – невозможно. Потому предметом преступления является имущество, которое было приобретено после того, как статья вступила в силу.

Политическая элита, большинство которой уже не будет у власти после выборов, все себе уже простила. А КСУ так перестарался, что они простили не только себе то, что они украли, но и будущим тем, кто придет на их место.

– Только НАБУ и САП по этой статье было более 130 производств. Из них половина была закрытой до этапа объявления подозрения, потому что не было конституционной базы достаточной, чтобы обвинить человека, что его состояние реально превышает его доходы.

Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?

Подозрения объявлены экс-исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Больше об отмене КС статьи – смотрите в программе.