Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею

Вища кваліфікаційна комісія дійсно визначила переможців, яких рекомендувала призначити суддями Верховного суду України. І серед них 16 недоброчесних.

Проте вони ще мають пройти останнє сито – Вищу раду правосуддя. Якщо б ця Рада дбала про авторитет правосуддя, то могла б відсіяти усіх сумнівних. Проте ключове тут – якщо б дбала.

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"Ми не розуміємо, з якої причини призначати явно недосконалих кандидатів до найвищого суду країни, особливо коли є інші кваліфіковані кандидати без таких проблем". Таке дуже логічне питання поставила посол Сполучених Штатів Марі Йованович напередодні оголошення результатів конкурсу до Верховного Суду.

Питання залишилось без відповіді. Точніше у відповідь Кваліфікаційна комісія оголосила переможцями 16 недоброчесних кандидатів. Мовляв, хто ви такі, щоб втручатись у наше суверенне право добивати авторитет українського правосуддя.

Тому вже незабаром кількість осіб із сумнівною репутацією у найвищій судовій інстанції досягне 45 – майже кожен четвертий. Такому суду не буде довіри ні серед українців, ні серед інвесторів, ні серед наших іноземних партнерів.

Проте ситуацію ще можна виправити. Останнім ситом на шляху до призначення переможців конкурсу суддями Верховного Суду є Вища рада правосуддя. Відповідно до закону Рада має право відмовити у внесенні подання президенту, якщо призначення певної особи може негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади.

А чи позитивно вплине на цю довіру призначення племінника Ківалова та інших осіб, які зробили кар’єру завдяки родинним чи політичним зв’язкам? А призначення суддів Майдану чи учасників схем "Ємельянова-Татькова" ? Чи тих, хто не може пояснити звідки численні статки на скромну суддівську зарплату ? Очевидно, що це доб’є і так мізерну довіру до суду. Проте Комісія пропонує призначити до Верховного Суду саме таких.

Чи скористається Вища рада правосуддя своїм правом на порятунок авторитету українського правосуддя?

Зараз Вища рада правосуддя складається з 21 члена, більшість з яких є суддями. Решта – це адвокати, науковці, екс-прокурори. Жодного представника громадськості. Тобто виходить, що очищати суди від негідників має орган, де більшість – це судді обрані, самими суддями.

Троє недоброчесних з 16 переможців конкурсу є діючими членами Вищої ради правосуддя, включно з її головою Ігорем Бенедисюком. Не лише громадськість, але й авторитетні науковці наголошують на очевидному конфлікті інтересів.

Ось що про це написав колишній декан факультету правничих наук Києво-Могилянської Академії Володимир Сущенко: "Звісно, що вони цього не зробили. За таких умов усі конкурсанти з Ради правосуддя гарантовано отримають свої місця у Верховному Суді ціною чергового приниження авторитету правосуддя".

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Серед інших членів Ради чимало з сумнівною репутацією. Згадати хоча б Павла Гречківського – це саме та "велика риба", якою два роки тому так хвалився Юрій Луценко.



Павло Гречківський

Тоді прокуратура начебто викрила Гречківського і посередників на рекордному хабарі у розмірі 500 тисяч доларів. У мережу злили аудіозаписи, отримані при негласних слідчих діях, на яких начебто Гречківський дає інструкції посереднику, якого і взяли на гарячому.

То були цікаві інструкції, у яких відчувається досвід у таких справах, але Генеральна прокуратура не хотіла посадити Гречківського. Про їх реальні наміри досить чітко на суді розповів прокурор Дмитро Сус. У підсумку справа прогнозовано розвалилась і Шевченківський суд повністю виправдав Гречківського.

Після цієї історії Гречківський повторно подав свою кандидатуру на обрання членом Вищої ради правосуддя.

Закон прямо забороняє одній особі двічі поспіль бути членом Ради. Але хіба закон має якесь значення для органу, який призначає суддів? Отож Гречківського повторно обрано і він буде продовжувати призначати і карати суддів ще 4 роки. До речі, рішення про його обрання оскаржили і ось яка була реакція двократного члена ВРП.

Нагадаю, що Рада правосуддя покарала суддю викривача Ларису Гольник за її начебто неетичний пост у Facebook і саме Павло Гречківський вимагав такого покарання.

Другий раз поспіль став членом Вищої ради правосуддя і ставленик президента, колишній юрист "Блоку Петра Порошенка" Олексій Маловацький. Він вже є фігурантом справи, яку розслідує НАБУ.



Олексій Маловацький

Причиною стало журналістське розслідування про те, як маловідома фірма "Аркона Газ-Енергія" без аукціону та за смішну ціну отримала дозвіл на видобування газу в Полтавський області.

Цю фірму пов’язують з дружиною Олексія Маловацького. А нещодавно під стіни Ради правосуддя прийшло близько тисячі працівників "Нафтогазу", які прямо звинувачують Маловацького у тиску на суддів у цій справі.

Питання є і до члена Ради Вадима Нежури. Його родині, яка мала доволі незначні доходи вдалось набути 10 об’єктів нерухомості, загальною площею понад 1100 квадратних метрів. Зокрема, у сім’ї Нежур є два чималих будинки та квартира у елітному будинку на березі Дніпра з власною стоянкою для яхт.



Вадим Нежура

Ще один новообраний член Ради правосуддя Олег Прудивус у часи Майдану забороняв у Запоріжжі протестувати проти репресій Віктора Януковича. А ще має звичку зустрічати кожен Новий Рік у Москві та відпочивати там влітку. Війна війною, а новорічне вітання Путіна за розкладом.



Олег Прудивус

Його "обрали" на з’їзді суддів, де переможці "конкурсу" були відомі заздалегідь. Тобто судді просто отримали вказівку за кого голосувати. То ж питання, як будуть голосувати обрані у такий спосіб члени Ради правосуддя взагалі не стоїть – як скажуть, так і будуть.

Якщо проаналізувати діяльність Ради правосуддя, то все теж цілком зрозуміло. Вища рада правосуддя зробила усе, щоб зберегти на посаді покірних та дискредитованих суддів і залишити за владою священне право давати суддям вказівки.

Натомість вона суворо карала усіх, хто посмів проявити справжню незалежність і піти проти системи.

Саме Рада дуже швидко за надуманих підстав покарала суддю-викривача Ларису Гольник, суддю Віталія Радченка, який дозволив НАБУ провести обшуки у голови Окружного адміністративного суду мыста Києва Павла Вовка, суддю Віктора Фоміна, який давав можливість детективам НАБУ ефективно проводити розслідування.

Тому у мене немає ілюзій. Усі 16 недоброчесних таки будуть призначені суддями Верховного Суду. І все буде дуже швидко. Голова Комісії вже не приховує, що президент хоче підписати Указ про призначення суддів ще до першого туру виборів.

На днях Сергій Козьяков написав життєрадісну статтю, де назвав конкурс до Верховного Суду "Верховною судомою по-українськи". У голови Комісії, як і у Гречківського усе "хорошо" – 250 тисяч щомісячної зарплати і жодної відповідальності. Він може собі дозволити жартувати.

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Тільки нам не до жартів. І якщо з цим змиритись, то наше правосуддя після такої реформи з такими органами буде судомити ще десятки років. Тому боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.