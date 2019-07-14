Найгучніші провали судової реформи: справи та факти, які шокують

Ілюстрацій чергового краху сподівань на справедливе покарання високопосадовців за зухвале розкрадання бюджетних коштів та повної недовіри до рішень, винесених заплямованими суддями, стає все більше. Але це – цілком закономірний наслідок провальної судової реформи та цілого ряду проблем з органами правопорядку.

Малиновський суд міста Одеси повністю виправдав Геннадія Труханова та його спільників. Репутація цього суду та головуючого судді Сергія Черевка більш, ніж сумнівна, а сам процес не виглядав справжнім правосуддям.

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В день вироку Труханову Дніпровський суд Києва відпустив під домашній арешт екс-міністра окупаційної влади Криму Петра Михальчевського, якого судять за державну зраду.

Хто такий Петро Михальчевський?Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще у березні 2014 року – після анексії півострова. Однак "міністром" він пробув лише кілька місяців. Згодом Михальчевського зняли з посади через його некомпетентну роботу. Мовилося про те, що він нібито вимагав за медпослуги гроші із жителів Криму.



А ще Михальчевський створив схему щодо вилучення українських паспортів у жителів вже окупованого Криму. Так, він обіцяв, що всі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов’язково отримати російське громадянство і російський паспорт.





Петро Михальчевський

Це стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Конституційного суду. Тепер обвинувачені у держзраді та тероризмі можуть вдома вирішувати, чекати їм вироку суду чи просто втекти.

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А тим часом у Печерському суді судять трьох автомайданівців, яким світить від чотирьох до сім років тюрми за кинуте у депутата Барну яйце. А насправді – за поїздку до маєтку Юрія Луценка. Все правильно: активістам – тюрми, сепаратистам – домашній затишок.

Очікувати справедливості від нового Верховного Суду та суддів, які пройшли перевірку доброчесності у Вищій кваліфікаційній комісії, просто смішно. Верховний Суд на чверть складається з недоброчесних, а судді із заплямованою репутацією з інших судів легко проходять усі перевірки та залишаються на посадах.

Комісія навіть пішла на фальсифікації ради протягування таких суддів. Завдяки рішенню Конституційного Суду незаконне збагачення вже не є злочином, а сотні кримінальних справ щодо високопосадовців з величезними сумнівними статками закрито.

Дуже великий ризик, що Конституційний Суд скасує люстрацію й дозволить повернутись на посади великій кількості посіпак Януковича.

Вбивство та побиття активістів ще є злочином, але абсолютна більшість цих нападів не розкрито. Після жорстокого нападу на Катю Гандзюк вона поставила чіткий діагноз правосуддю та справедливості в Україні.

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Вже вісім місяців як Каті немає серед нас, а слідство таки не назвало замовників її вбивства. А найгірше, що ситуація не покращується, лікування ніхто навіть не почав.

Навпаки, щодня ми чуємо все нові й нові сигнали про повернення найодіозніших. Нещодавно Верховний Суд скасував звільнення символу корупції у судах Віктора Татькова.



Суддя Віктор Татьков

Лише гострий громадський протест вберіг від реєстрації кандидатом в депутати Андрія Клюєва, якому допоміг той же Верховний Суд.

Втікач Олександр Онищенко теж хотів у депутати і переконав суд, що вже три роки він не переховується від слідства, а представляє Україну на кінних змаганнях за кордоном. Інакше як знущанням це не назвеш.



Олександр Онищенко

Звісно, що проблема не лише у судах. Прокуратура, СБУ, поліція, НАЗК, спеціалізована антикорупційна прокуратура та ДБР – усі ці органи вражені тяжкою хворобою через імітацію або половинчатість їх реформ та повну безкарність.

Список проблем і результатів недореформ можна продовжувати безкінечно. Суспільство так і не дочекалось справедливості. Але бідкатись і розводити руками – не вихід.

І саме зараз відкрилось вікно можливостей, щоб запустити справжні реформи, або ж втратити їх дуже надовго і повернути найгірше.

То що ж робити?

Два десятки провідних громадських організацій, які системно працюють у цій сфері визначили ряд першочергових комплексних кроків з боку Верховної Ради, які необхідні для реальних змін на краще.

Вони мають назву Порядок денний встановлення справедливості і сформульовані у вигляді питань, адресованих політичним силам, які беруть участь у виборах до Верховної Ради.

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Ключовою причиною провалу судової реформи є органи, які її втілюють – Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя. Більшість їх членів складається з суддів, які обираються самими суддями.

Вони об'єктивно неспроможні змінити систему, бо самі є плоттю від плоті цієї порочної системи. Звісно, що вони не можуть самі себе очистити. Значна частина їх членів є недоброчесною. Очікувати, що такі будуть звільняти негідників, просто нерозумно.

Єдиний спосіб реально виправити ситуацію у правосудді – змінити принцип формування Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. Не менш ніж половину їх складу, має формувати громадськість, яка найбільше зацікавлена у справедливому правосудді.

► Усі кандидати повинні пройти перевірку Громадської ради міжнародних експертів, які мають бездоганну репутацію та вже довели свою ефективність при відборі суддів Антикорсуду.

► Новосформованій Вищій кваліфікаційній комісії слід надати право переглянути рішення чинної Комісії про залишення на посадах сумнівних суддів. Таким чином можна буде очистити суди від негідників, які зараз успішно пройшли усі фейкові перевірки.

► Конституційний суд останнім часом дав багато доказів, що його неможливо назвати незалежним та об’єктивним. Нещодавно стало відомо, як керівництво давало вказівки суддям, за які кандидатури у Конституційний суд голосувати на З’їзді суддів.

Тому першочергово слід встановити чітку і прозору конкурсну процедуру, яка гарантуватиме обрання до Конституційного суду достойних та незалежних, а не за вказівкою згори.

► Багато суддів відбілили свою репутацію завдяки Національному агентству із запобігання корупції. Саме там закрили очі на очевидні факти порушень при заповненні декларацій головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком, суддею нового Верховного Суду Ольгою Ступак, членом Кваліфікаційної комісії Тетяною Весельською.

Сотні високопосадовців, суддів та чиновників середньої руки уникли покарання завдяки сліпоті НАЗК. І громадськість, і експерти, і міжнародні партнери мають спільну позицію: керівництво НАЗК потребує негайного і повного перезавантаження.

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► Це ж стосується керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після "акваріумних плівок" довіра до Назара Холодницького є нульовою, а постійні конфлікти з НАБУ унеможливлюють належне розслідування сотень справ щодо топ-корупціонерів.



Назар Холодницький

Керівництво спеціалізованої прокуратури потрібно звільнити. Нового керівника слід обрати на прозорому та незалежному конкурсі. Спеціалізованій прокуратурі нарешті потрібно дати справжню незалежність та відокремленість від Генеральної прокуратури.

► Нова влада повинна нарешті звільнити токсичних Юрія Луценка та Арсена Авакова. Саме вони несуть персональну відповідальність за повний провал реформи прокуратури та поліції, за процвітання корупції у цих органах, за розвал справ Майдану та інших резонансних справ, за покривання злочинців та за Катю Гандзюк.

Україна потребує професійного Генпрокурора, обраного на прозорому конкурсі, до якого буде довіра громадян. Не потрібно чекати, поки неатестовані поліцейські знову вб'ють чиюсь дитину. Необхідна негайна справжня атестація співробітників поліції.

► Діяльність ДБР, яке тільки почало працювати теж викликає багато питань. Працівниками нового органу стало чимало сумнівних осіб. Тому не треба наступати на граблі та чекати, поки вони повністю дискредитують роботу ДБР. Слід якомога швидше перезавантажити конкурсну комісію й провести переатестацію чинних співробітників.

► СБУ має займатись виключно питаннями безпеки, а не кошмарити бізнес. Відділ "К" нарешті потрібно ліквідувати.

► Ну і, звісно, Верховна Рада має прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та невідворотність конфіскації нелегальних активів.

Це – неповний перелік кроків, без яких реформи не принесуть жодних позитивних результатів, а будуть імітацією та марною тратою часу та ресурсів. Їх реалізація напряму залежать від Верховної Ради.

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Порядок денний встановлення справедливості вже офіційно підтримали партії "Слуга народу", "Голос", "Самопоміч", "Громадянська позиція" та "Сила людей".

Яким буде новий парламент наразі залежить саме від нас. Дуже сподіваюсь, що вибір кожного буде усвідомленим і Верховна Рада стане союзником громадськості у реалізації справжніх реформ.