Кого звинувачують у держзраді в Україні: інфографіка

Державна зрада – злочин, що вимагає негайного розслідування та якнайсуворішої відповідальності. Однак в Україні не всі підозрювані у порушенні 111 статті Конституції тремтять перед Фемідою. Поки тривають процеси, відомства перевіряють інформацію та вивчають факти, дехто не цурається претендувати на місце у Верховній Раді і без докорів сумління навідує Росію.

Кум Путіна Віктор Медведчук

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На початку лютого Генеральна прокуратура України відкрила справу проти Віктора Медведчука – проросійського політика, голови політради партії "Опозиційна платформа – за життя" та кума президента Росії Володимира Путіна.



Тоді речниця генерального прокурора Лариса Сарган пояснила, що провадження відкрили за статтями "державна зрада" і "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Це сталося після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

Яка причина?Медведчук хоче "автономний регіон Донбас". Так, він 29 січня заявив, що його політична сила має такий план встановлення миру на Донбасі. Статус цього регіону, за словами Медведчука, слід закріпити в Конституції України. А ось який чотирикутник бачить Медведчук для досягнення домовленостей: Київ – Донецьк – Луганськ – Москва.

На якому етапі справа тепер?

У ГПУ обіцяли, що з розслідуванням ніхто не зволікатиме. Служба безпеки України перевіряє інформацію Генпрокуратури. Минуло понад 4 місяці – і ГПУ досі чекає висновків експертизи.

У Луценка все пояснюють тим, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, керівник якої перебуває у прямому підпорядкуванні президента України.

Це в повній мірі стосується і справи про ймовірну державну зраду Віктора Медведчука. ГПУ з лютого поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор уже нагадав в. о. голови СБУ І. Баканову в офіційному листі,

– пояснює прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

До слова, сам Медведчук, звісно, нічого незаконного у своїх заявах не бачить.



Медведчук з Путіним товаришують давно

"Моя принципова позиція полягає в тому, що для мирного врегулювання ситуації на Донбасі потрібно запропонувати ті рішення, які закладені в основу Мінських угод, які необхідно реалізувати київській владі, але яка цього не робить", – стверджує він.

Так, висловом "київська влада" переважно щедро користується Кремль.

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А що кажуть у Росії?

Приймають. Там Віктор Медведчук разом з нардепом Юрієм Бойком за останній час побували аж двічі. Спочатку тоді ще кандидат у президенти Бойко разом із Медведчуком 22 березня провели у Москві так звані економічні переговори щодо постачання газу із російським прем'єром Дмитром Медведєвим та головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером. Вдруге до Міллера вони полетіли 7 червня – цього разу у Санкт-Петербург.

До слова, перед парламентськими виборами "Опозиційна платформа – За життя" представила свого лідера – ним, звісно, став Юрій Бойко.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

Екс-керівник Генштабу Володимир Замана

Колишнього начальника Генштабу ЗСУ України Володимира Заману звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у блокуванні мобілізації в 2014 році – знищенні військових комісаріатів. Заману затримали 25 лютого 2019 року, під варту взяли вже наступного дня.

Окрім того, головний прокурор Анатолій Матіос звинуватив Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ. Це переформатування у Криму дало значні переваги Чорноморському флоту Росії у контролі і блокуванні дислокованих на півострові підрозділів ЗСУ.

Чим займався Замана на посаді начальника Генштабу?На цю посаду Заману призначив президент Янукович у 2012 році. За час свого управління Володимир Замана виданими ним дерективами зменшив штаб діючих військовослужбловців на 5 тисяч – більше, ніж було передбачено законом. Так, він встановив ліміт чисельності ЗСУ на рівні 125 482 особи.



Також він контролював розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Після анексії Криму Замана звинувачував нову українську владу у здачі півострова. Тепер Замана – №5 у списку кандидатів у нардепи від партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.

Вже 16 травня у ГПУ повідомили, що військова прокуратура завершила досудове розслідування у справі Замани. Йому та адвокатам надали доступ до матеріалів розслідування. Через кілька днів, 24 травня, Апеляційний суд Києва звільнив Заману з-під варти. Водночас суд зобов'язав його прибувати за кожною вимогою слідчого прокурора або слідчого судді до суду.

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Сергій Рибалка

У держзраді підозрюють також "радикала" Сергія Риблку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження ще 18 січня 2019 року.

Однак у лютому 2017 року правоохоронці обшукали офіс корпорації S.Group, пов'язаної з Рибалкою. Слідчі дії відбулися в межах провадження за фактом ухилення від податків та службового підроблення.

У квітні 2017 року стало відомо, що компанія сімейного бізнесу Рибалки через мережу офшорних компаній веде бізнес у Росії і володіє заводом у російському Липецьку.

У листопаді 2017 року "Радикальна партія" відкликала Рибалку з посади керівника парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

До слова, генпрокурор Луценко подробиць не розповідає. Мовляв, не може коментувати кримінальні провадження, відкриті іншими правоохоронними органами.

Євген Мураєв

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У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Підставою для цього стала вимога фракцій "БПП" та "Народний фронт". Згодом Сарган пояснила, що Мураєв в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.

З погляду того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм,

– сказав він.

Сам Мураєв згодом виправдовувався, мовляв, в його коментарі 112 каналу не було відображене особисте ставлення, він говорив про те, що мова йде про "сотворіння чергового кумира".

Які ще скандали пов’язані з Мураєвим?Він відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Це викликало неабиякий скандал та пікетування телеканалу NewsOne, власником якого був Мураєв.



Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом". Мураєв також стверджував, що українській владі вигідне продовження війни так само, як і тимчасова анексія Криму.



Скандальним був і вихід Мураєва із проросійської політичної партії "За життя", яку очолює Вадим Рабінович, а фінансує Віктор Медведчук. Під час гучного виходу із партії, Мураєв звинуватив Рабіновича і Юрія Бойка в роботі на Порошенка.

А ще Мураєв потрапив до бази "Миротворця". Політика звинувачують у допомозі терористам і російським окупантам, в участі та організації антиукраїнських інформаційних спецоперацій країни-агресора.

Руслан Коцаба

Руслана Коцабу затримали у лютому 2015 року – тоді він поширив звернення про відмову від мобілізації. Його звинувачували у державній зраді та перешкоджанню діяльності Збройних сил України. Однак Івано-Франківський міський суд зради у діях підсудного не побачив, однак перешкоджання діяльності ЗСУ залишилось. Після оскарження вироку, Апеляційний суд Івано-Франківської області повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним.

Хто такий Руслан Коцаба і що відомо про його ув’язнення?Український журналіст та блогер. У 2014 році закликав бойкотувати мобілізацію та дав із цього приводу інтерв’ю рос ЗМІ. Його затримали 7 лютого 2015 в Івано-Франківську, а 8 лютого Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів. Арешт журналіста оцінювали неоднозначно. Зокрема, негайного звільнення вимагала Amnesty International. Незалежна медіа-профспілка України також висловила свою стурбованість рішенням суду про утримання під вартою Коцаби. Звільнення Коцаби з-під варти у суспільстві також оцінили негативно.

Як розвивається справа Коцаби:

2 травня 2016 року рішенням Івано-Франківського міського суду був засуджений до 3,5 років позбавлення волі.

14 липня 2016 року апеляційний суд Івано-Франківської області визнав його невинним за всіма пунктами звинувачення, повністю виправдав та звільнив Коцабу з-під варти в залі суду.

Прокуратура оскаржила це рішення у Вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд.

2 лютого 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу блогера Коцаби у Долинський районний суд. До ухвалення такого рішення троє суддів Апеляційного суду Івано-Франківської області подавали заяви про самовідвід.

21 січня вже 2019 року Долинський районний суд на підготовчому засіданні повернув прокурорам обвинувальний акт щодо блогера Коцаби. Мовляв, в обвинувальному акті є відомості, створені на обвинуваченнях, а вони мають бути чітко сформульовані та конкретизовані.

Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними і оскаржила повернення обвинувального акту.

Зрештою, справу Коцаби розглядатиме Коломийський міськрайсуд. Підготовче засідання призначено на 24 липня 2019 року, тому що у суддів сезон відпусток.

Президент-утікач Віктор Янукович

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24 січня український суд визнав Вікора Януковича винним у низці злочинів: зокрема – державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.

Тож якщо Янукович вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.

У чому полягає дежавна зрада Януковича?

Янукович звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна після втечі у Росію під час Майдану в 2014 році. Попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні.

Янукович мав шанс сказати своє останнє слово 19 листопада 2018 року, однак на відеозв'язок з судом так і не вийшов. Гарант-утікач пояснив усе тяжкою травмою хребта та коліна, які отримав під час гри в теніс. Суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня, але і тоді Янукович вирішив промовчати.

Дивіться біографію Віктора Януковича у відео:

Тепер же Київський апеляційний суд розгляне апеляційну заяву на вирок четвертому українському президенту Віктору Януковичу. Це відбудеться 13 червня о 10 ранку. Її розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля і Оксани Павленко





Кого звинувачують у дер;зраді в Україні/ Інфографіка 24 каналу