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      Коли суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу: відома дата

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Getty images

      Київський апеляційний суд розгляне апеляційну заяву на вирок четвертому українському президенту Віктору Януковичу. Це відбудеться 13 червня о 10 ранку.

      Що відомо про вирок Януковичу?

      24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.

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      Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

      Які судді розглянуть апеляцію щодо вироку Януковича?

      Апеляцію розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля і Оксани Павленко. Засідання, згідно з розкладом розгляду справ на сайті суду, має відбутися 13 червня о 10:00.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Судді
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