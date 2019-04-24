Янукович планує повернення в Україну

Президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну – і його юристи активно над цим працюють. Однак вони кажуть, що перемога на президентських виборах Володимира Зеленського із бажанням Януковича не пов’язана.

Янукович домагатиметься зняття всіх звинувачень і оскаржить вже винесений вирок, розповів його адвокат Віталій Сердюк виданню "Известия".

Читайте також: Операція "Чорна ікра", або Як Янукович мало не став прем'єром Автономної Республіки Донбас

Сердюк зазначив, хоч Віктор Янукович нещодавно надіслав новообраному главі держави вітальне повідомлення, однак "цей жест жодним чином не пов'язаний з його бажанням повернутися".

Дійсно, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Віктора Януковича. Так само як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і будемо боротися,

– стверджує він.

Адвокат Януковича також заявив, що той "на території Росії перебуває тимчасово і вимушено". За його словами, "захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер". При цьому він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.

Окрім того, захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, Янукович одним із перших привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців "мудрим". У лідера виборів на це відповіли, що обійдуться "без цієї підтримки і цих привтіань".

ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

Який вирок отримав Янукович в Україні? 24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.



Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.