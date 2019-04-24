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      Янукович планирует возвращение в Украину

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      Адвокат заявляет о намерениях Януковича вернуться в Украину
      Адвокат заявляет о намерениях Януковича вернуться в Украину / Фото из открытых источников

      Президент-беглец Виктор Янукович хочет вернуться в Украину – и его юристы активно над этим работают. Однако они говорят, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского с желанием Януковича не связана.

      Янукович будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор, рассказал его адвокат Виталий Сердюк "Известиям".

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      Сердюк отметил, хоть Виктор Янукович недавно направил новоизбранному главе государства приветственное сообщение, однако "этот жест никоим образом не связан с его желанием вернуться".

      Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться,
      – утверждает он.

      Адвокат Януковича также заявил, что тот "на территории России находится временно и вынужденно". По его словам, "защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер". При этом он отметил, что после смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Януковича перестанет быть политизированным.

      Кроме того, защита будет отстаивать права Януковича независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

      Отметим, Янукович одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 21 апреля и назвал выбор украинцев "мудрым". У лидера выборов на это ответили, что обойдутся "без этой поддержки и этих поздравлений".

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

      Какой приговор получил Янукович в Украине?
      24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

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      Теги: Украина – Россия Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Виктор Янукович
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