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      Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах: реакция штаба кандидата

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      Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
      Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах / Коллаж 24 канала

      Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал и скрывается в России, поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 21 апреля и назвал выбор украинцев "мудрым".

      Обращение экс-гаранта обнародовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир. В своем письме Янукович обвиняет действующего президента Петра Порошенко, и убежден, что украинцы сделали правильный выбор, проголосовав за Зеленского.

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      "Я искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализированный как никогда раньше. Братоубийственная война на моем родном Донбассе ежедневно уносит жизни украинцев и уничтожает некогда процветающий край", – отметил Янукович.

      Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники, которые проводили "политику ненависти и насилия".

      Также, Янукович заявил, что перед Зеленским теперь стоят нелегкие задачи на посту президента Украины.

      Главное – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев... Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их,
      – говорится в письме беглого президента.

      Вместе с тем, спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского обойдется без таких поздравлений и поддержки.

      На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений, — сказал Разумков "Интерфаксу".

      Заметим, Янукович бежал в Россию во время событий Майдана в 2014 году и попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Именно тогда наше государство переживало самый тяжелый момент, потому что Россия нагло вторглась и оккупировала Крым и развернула кровавую войну на Донбассе.

      24 января 2019 года экс-президента признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, он отсидит в тюрьме 13 лет.

      Кто еще поздравил Зеленского с победой на выборах?ЦИК подсчитала более 90% голосов украинцев. Уверенную победу одерживает Владимир Зеленский с отрывом от действующего президента Петра Порошенко в более чем 48%. Лидеры различных стран и организаций мира уже прокомментировали результаты выборов и поздравили победителя.

      Будущего президента Зеленского уже поздравили лидеры Запада: президент США Дональд Трамп, канцлер Австрии Себастиан Курц, глава Европейского Совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

      Не замедлили с поздравлением и в России. Представители страны-агрессора радуются проиграшу Петра Порошенко, но решили занять выжидательную позицию и понаблюдать за первыми шагами Зеленского. Однако, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже готов протягивать руку Украине. В то же время, в РПЦ убеждены, что при президентстве Зеленского "прекратятся гонения на каноническую православную церковь", имея в виду УПЦ МП.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Результаты выборов президента 2019 Украина – Россия
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