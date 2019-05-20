Когда суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу: известна дата

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционное заявление на приговор четвертому украинскому президенту Виктору Януковичу. Это произойдет 13 июня в 10 утра.

Что известно о приговоре Януковичу?

24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина применить войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

Какие судьи рассмотрят апелляцию по приговору Януковича?

Апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко. Заседание, согласно расписанию рассмотрения дел на сайте суда, должно состояться 13 июня в 10:00.