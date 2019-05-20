15:59
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Когда суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу: известна дата

      123 Читати новину українською
      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / Getty images

      Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционное заявление на приговор четвертому украинскому президенту Виктору Януковичу. Это произойдет 13 июня в 10 утра.

      Что известно о приговоре Януковичу?

      24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      Читайте также: Янукович планирует возвращение в Украину

      Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина применить войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

      Какие судьи рассмотрят апелляцию по приговору Януковича?

      Апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко. Заседание, согласно расписанию рассмотрения дел на сайте суда, должно состояться 13 июня в 10:00.

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото и видео
      сегодня
      7216
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сегодня , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 5
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 426
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня , 15:16 Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      Анастасія Зазуляк 804
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сегодня , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1547
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30889
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук