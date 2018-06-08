"Хто фінансує NewsOne": Найєм розповів, яку справу треба відкрити на Мураєва

В ефірі телеканалу "112 Україна" нардеп, голова політради партії "За життя" Євген Мураєв повторив надумані звинувачення Росії та заявив, що український політв'язень Олег Сенцов готував підпали і вибухи. За такі слова його буде важко притягнути до кримінальної відповідальності. Проте це можна зробити, звернувши увагу на фінансування його каналу та зв'язки з Медведчуком.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів народний депутат України VIII скликання Мустафа Найєм.

Читайте також: Покидьки з депутатськими мандатами, – Вакарчук емоційно відреагував на скандал у Раді

"Те, що стосується оціночних суджень пана Мураєва, притягнути його до кримінальної відповідальності буде важко. Це факт. Друге. Якщо є питання до Мураєва, а вони є, думаю, що СБУ та ГПУ, та пан Пашинський, як голова комітету національної безпеки, могли б почати з питань фінансування його проектів, його співробітництва з паном Медведчуком, і на які гроші живе цей телеканал", – зазначив Найєм.

За його словами, всі розуміють, звідки йдуть ці гроші, проте кримінальної справи досі немає. Він запевнив, що хоче, аби таку кримінальну справу відкрили.

Що стосується його заяв про пана Сенцова і про пана Афанасьєва, в мене проста думка. Ми маємо визначити межу абсурду, до якого ми доходимо. Можна зробити єдиним шляхом. Власним прикладом. Тобто я, і я закликав всіх наших політиків, і сьогодні єврооптимісти всі зробили заяву, що вони не будуть ходити на телеканал News One і "112 Україна" доти, доки пан Мураєв не вибачиться за свої слова,

– зазначив Найєм.

Також він наголосив, що вони з повагою ставляться до журналістів, які працюють на обох телеканалах, і деякі з них, дійсно, є чесними професіоналами.

"Дайте головну відповідь: звідки гроші. Якщо ці гроші чесні, правильні – будь ласка. Якщо ні, тут є питання, бо в інакших випадках почнуть знову говорити, що це порушення свободи слова, що це оціночні судження. І вони вийдуть знов сухими із води", – додав Найєм.

Нагадаємо, вранці 8 червня голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський з трибуни Верховної Ради звернувся до ГПУ та СБУ із заявою, щоб проти Мураєва порушили кримінальні провадження за державну зраду та поширення завідомо неправдивої інформації.