"Кто финансирует NewsOne": Найем рассказал, какое дело надо открыть на Мураева

В эфире телеканала "112 Украина" нардеп, председатель политсовета партии "За жизнь" Евгений Мураев повторил надуманные обвинения России и заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы. За такие слова его будет трудно привлечь к уголовной ответственности. Однако это можно сделать, обратив внимание на финансирование его канала и связи с Медведчуком.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал народный депутат Украины VIII созыва Мустафа Найем.

Читайте также: Подонки с депутатскими мандатами, – Вакарчук эмоционально отреагировал на скандал в Раде

"То, что касается оценочных суждений господина Мураева, привлечь его к уголовной ответственности будет трудно. Это факт. Второе. Если есть вопросы к Мураеву, а они есть, думаю, что СБУ и ГПУ, и господин Пашинский, как председатель комитета национальной безопасности, могли бы начать с вопросов финансирования его проектов, его сотрудничества с господином Медведчуком, и на какие деньги живет этот телеканал", – отметил Найем.

По его словам, все понимают, откуда идут эти деньги, однако уголовного дела пока нет. Он заверил, что хочет, чтобы такое уголовное дело открыли.

Что касается его заявлений о господине Сенцове и о господине Афанасьеве, у меня простая мысль. Мы должны определить границу абсурда, к которой мы приходим. Можно сделать единственным путем. Собственным примером. То есть я, и я призвал всех политиков, и сегодня еврооптимисты все сделали заявление, что они не будут ходить на телеканал News One и "112 Украина" до тех пор, пока господин Мураев не извинится за свои слова,

– отметил Найем.

Также он отметил, что они с уважением относятся к журналистам, которые работают на обоих телеканалах, и некоторые из них, действительно, являются честными профессионалами.

"Дайте главный ответ: откуда деньги. Если эти деньги честные, правильные – пожалуйста. Если нет, здесь вопрос, потому что в иных случаях начнут снова говорить, что это нарушение свободы слова, это оценочные суждения. И они выйдут вновь сухими из воды", – добавил Найем.

Напомним, утром 8 июня председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский с трибуны Верховной Рады обратился к ГПУ и СБУ с заявлением, чтобы против Мураева возбуждили уголовные производства за государственную измену и распространение заведомо ложной информации.