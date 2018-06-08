21:38
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Кто финансирует NewsOne": Найем рассказал, какое дело надо открыть на Мураева

142 Читати новину українською
Евгений Мураев
Евгений Мураев / УНИАН

В эфире телеканала "112 Украина" нардеп, председатель политсовета партии "За жизнь" Евгений Мураев повторил надуманные обвинения России и заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы. За такие слова его будет трудно привлечь к уголовной ответственности. Однако это можно сделать, обратив внимание на финансирование его канала и связи с Медведчуком.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал народный депутат Украины VIII созыва Мустафа Найем.

Читайте также: Подонки с депутатскими мандатами, – Вакарчук эмоционально отреагировал на скандал в Раде

"То, что касается оценочных суждений господина Мураева, привлечь его к уголовной ответственности будет трудно. Это факт. Второе. Если есть вопросы к Мураеву, а они есть, думаю, что СБУ и ГПУ, и господин Пашинский, как председатель комитета национальной безопасности, могли бы начать с вопросов финансирования его проектов, его сотрудничества с господином Медведчуком, и на какие деньги живет этот телеканал", – отметил Найем.

По его словам, все понимают, откуда идут эти деньги, однако уголовного дела пока нет. Он заверил, что хочет, чтобы такое уголовное дело открыли.

Что касается его заявлений о господине Сенцове и о господине Афанасьеве, у меня простая мысль. Мы должны определить границу абсурда, к которой мы приходим. Можно сделать единственным путем. Собственным примером. То есть я, и я призвал всех политиков, и сегодня еврооптимисты все сделали заявление, что они не будут ходить на телеканал News One и "112 Украина" до тех пор, пока господин Мураев не извинится за свои слова,
– отметил Найем.

Также он отметил, что они с уважением относятся к журналистам, которые работают на обоих телеканалах, и некоторые из них, действительно, являются честными профессионалами.

"Дайте главный ответ: откуда деньги. Если эти деньги честные, правильные – пожалуйста. Если нет, здесь вопрос, потому что в иных случаях начнут снова говорить, что это нарушение свободы слова, это оценочные суждения. И они выйдут вновь сухими из воды", – добавил Найем.

Напомним, утром 8 июня председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский с трибуны Верховной Рады обратился к ГПУ и СБУ с заявлением, чтобы против Мураева возбуждили уголовные производства за государственную измену и распространение заведомо ложной информации.

Теги: Новости Украины Новости политики Евгений Мураев ГПУ СБУ Медиа журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сегодня, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 115
Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
сегодня, 20:02 Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
293
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 159
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 172
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук