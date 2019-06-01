Медведєв відреагував на виведення Медведчука з переговорів

Дмитро Медведєв вважає, що Україна може використовувати для спілкування з Росією будь-які канали. Однак "відрізати" ті, що вже існують, є "недалекоглядним".

Однак у Москві вважають, що такі рішення є «справою української влади», про це заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв, пишуть росЗМІ.

Читайте також: Медведчук та Ахметов готують возз'єднання "Опозиційного блоку", – ЗМІ

Він додав, що при цьому необхідно мати кілька каналів, тому "недалекоглядно відрізати які-небудь з них".

Які їм зручні канали, нехай такі і використовують,

– сказав він російський прем’єр.

Медвєдєв також заявив, що "Моква не закривала канали спілкування". Зі його словами, якщо Київ захоче, то вони "зможе їх реанімувати". Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков теж висловив з цього приводу "жаль", бо ввважає роботу Медведчука "ефективною".

Зазначимо, 24 травня лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що не займатиметься перемовинами щодо Донбасу за президентства Володимира Зеленського. У цьому кум Путіна "не бачить сенсу".

Що треба знати про Віктора Медведчука: відео

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.



Після цього голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.