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      Медведев отреагировал на вывод Медведчука из переговоров

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      Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров
      Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров / ТАСС

      Дмитрий Медведев считает, что Украина может использовать для общения с Россией любые каналы. Однако "отрезать" те, что уже существуют, является "недальновидным".

      Однако в Москве считают, что такие решения являются «делом украинской власти», об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишут росСМИ.

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      Он добавил, что при этом необходимо иметь несколько каналов, поэтому "недальновидно отрезать какие-нибудь из них".

      Какие им удобные каналы, пусть такие и используют,
      – сказал российский премьер.

      Медведев также заявил, что "Моква не закрывала каналы общения". По его словам, если Киев захочет, то они "смогут их реанимировать". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже высказал по этому поводу "сожаление" , потому что считает работу Медведчука "эффективной".

      Отметим, 24 мая лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет заниматься переговорами по Донбассу при президентстве Владимира Зеленского. В этом кум Путина "не видит смысла".

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      Что говорит Зеленский об урегулировании конфликта на Донбассе?
      Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе надо идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

      Во время инаугурации новоизбранный президент также упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.

      После этого глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности Дмитрий Медведев Виктор Медведчук
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