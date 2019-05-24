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      Медведчук більше не буде переговірником від України з Росією щодо Донбасу

      75 Читать новость на русском
      Медведчук не буде переговірником щодо Донбасу за президентства Зеленського
      Медведчук не буде переговірником щодо Донбасу за президентства Зеленського / 112.ua

      Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що не займатиметься перемовинами щодо Донбасу за президентства Володимира Зеленського.

      23 травня голова Адміністрації Президента України Андрій Богдан заявив, що команда Зеленського не бачить Медведчука представником України в перемовинах з Росією.

      Читайте також: Богдан про переговори з Росією: Не знаю як, але говорити треба

      На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції від моменту його обрання,
      – заявив Медведчук у коментарі російському виданню "Взгляд".

      Він додав, що не може представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції Зеленського "за такими принциповими для мене питаннями, які я відстоював і буду відстоювати".

      "А саме: я виступаю за мир на Донбасі, за повернення людей, що живуть на непідконтрольних територіях. Я виступаю за повернення Донбасу до України, а України – на Донбас. Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", – сказав кум Путіна.

      Медведчук підтримує амністію для проросійських бойовиків та особливий статус Донбасу у складі України, однак Зеленський має зовсім іншу позицію.

      "Він стверджує, що із спільного між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник подібного погляду, оскільки вважаю, що нас, не пана Зеленського і його команду, а нас – українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, що живуть в обох країнах", – сказав Медведчук.

      Новина доповнюється…

      Яка позиція Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі?

      • мирні переговори з Роією – тема дискусії та навіть кадрова, оскільки справа стосується голів робочих груп щодо Мінська;
      • референдум сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення;
      • "Я хочу, щоб зупинили вогонь", – пряма мова Зеленського. Активісти на це відповіли, що вони хочуть перемоги у війні;
      • президент створює велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю;
      • "Ні метра української землі не здамо агресору".

      Що відопо про Віктора Медведчука: дивітться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі
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