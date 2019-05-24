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      Медведчук больше не будет переговорщиком от Украины с Россией относительно Донбасса

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      Медведчук не будет переговорщиком по Донбассу при президентстве Зеленского
      Медведчук не будет переговорщиком по Донбассу при президентстве Зеленского / 112.ua

      Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что не будет заниматься переговорами по Донбассу при президентстве Владимира Зеленского.

      23 мая глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского не видит Медведчука представителем Украины в переговорах с Россией.

      "К моему большому сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится в оппозиции к нему с момента его избрания", – заявил Медведчук в комментарии российскому изданию "Взгляд".

      Он добавил, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции Зеленского "по таким принципиальным для меня вопросами, которые я отстаивал и буду отстаивать".

      "А именно: я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, который предусматривает автономию для этих территорий", – сказал кум Путина.

      Он добавил, что поддерживает амнистию для пророссийских боевиков и особом статусе Донбасса в составе Украины, однако Зеленский имеет совсем другую позицию.

      Читайте также: Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с Россией идет речь и почему это всех возмущает

      "Он утверждает, что из общего между Украиной и Россией осталась лишь граница. Я категорический противник подобного взгляда, поскольку считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и общая победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", – сказал Медведчук.

      Какова позиция Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе?

      • мирные переговоры с Россией – тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп в отношении Минска;
      • референдум воспринимать не законодательной инициативой, а чем-то вроде опроса населения;
      • "Я хочу, чтобы остановили огонь", – прямая речь Зеленского. Активисты на это ответили, что они хотят победы в войне;
      • президент создает большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью;
      • "Ни метра украинской земли не сдадим агрессору".

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Зеленский Виктор Медведчук
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