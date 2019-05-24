У Зеленского не видят Медведчука в роли переговорщика с Россией
Глава государства Владимир Зеленский и глава Администрации президента Андрей Богдан не видят кума президента России Виктора Медведчука как переговорщика от Украины с РФ. Ранее Медведчук был переговорщиком от Украины в вопросе освобождения пленных.
"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним (Медведчуком) не знаком и никогда не общался. И до сегодняшней даты", – заверил Богдан в эфире программы "Право на власть".
Читайте также: Близость Медведчука к Путину вызывает большую обеспокоенность, – Уолкер
Он уточнил, что не считает Медведчука возможным помощником в деле налаживания контактов с Россией.
Мы не видим его (Медведчука) переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своего – это их выбор,
– добавил Глава АП.
К слову, 5 февраля ГПУ открыла уголовное производство против Медведчука. Все потому, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс". В действиях Медведчука прокуратура усматривает признаки преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена.
Смотрите видео Виктора Медведчука: