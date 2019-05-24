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      У Зеленского не видят Медведчука в роли переговорщика с Россией

      54 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Informator.news

      Глава государства Владимир Зеленский и глава Администрации президента Андрей Богдан не видят кума президента России Виктора Медведчука как переговорщика от Украины с РФ. Ранее Медведчук был переговорщиком от Украины в вопросе освобождения пленных.

      "Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним (Медведчуком) не знаком и никогда не общался. И до сегодняшней даты", – заверил Богдан в эфире программы "Право на власть".

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      Он уточнил, что не считает Медведчука возможным помощником в деле налаживания контактов с Россией.

      Мы не видим его (Медведчука) переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своего – это их выбор,
      – добавил Глава АП.

      К слову, 5 февраля ГПУ открыла уголовное производство против Медведчука. Все потому, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс". В действиях Медведчука прокуратура усматривает признаки преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена.

      Смотрите видео Виктора Медведчука:

       

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      Теги: Администрация Президента Андрей Богдан Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Виктор Медведчук Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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