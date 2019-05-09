01:20
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Близость Медведчука к Путину вызывает большую обеспокоенность, – Волкер

      12 Читати новину українською
      Волкер заявил, что отношения Медведчука и Путина вызывают большую обеспокоенность
      Волкер заявил, что отношения Медведчука и Путина вызывают большую обеспокоенность / ТАСС

      Близость главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину вызывает большую обеспокоенность внутри Украины.

      Украинцев беспокоит то, какие интересы представляет Виктор Медведчук, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет ВВС.

      Читайте также: Волкер прокомментировал идею Зеленского по освобождению узников Кремля

      Отвечая на вопрос о сочетании этого факта и личных отношений Медведчука с главой Кремля, Волкер подчеркнул – важен обмен пленными.

      Единственное, что я знаю, и это важное направление, он был в переговорах между президентами Путиным и Порошенко в тот момент, когда произошел последний обмен пленными. Освобождение людей и их возвращение домой к близким – это важное дело. И все,
      – сказал он.

      В то же время Волкер отметил, что "Медведчук, видимо, чрезвычайно близок к президенту Путину". По его словам, именно поэтому этот вопрос настолько волнует украинцев.

      Отметим, Президент Украины Петр Порошенко обратился к СБУ. Он просит проверить, нужно ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

      В чем ГПУ обвиняет Медведчука?Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. Производство открыли за то, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

       

      blog_ava
      В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским
      8 мая
      443
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук Владимир Путин Новости России Курт Волкер Заложники Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: видео
      сегодня , 00:10 "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: видео
      148
      Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      8 мая , 22:06 Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      387
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      8 мая , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Блог Соцмережі 953
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      8 мая , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 322
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Донецке сторонники Евромайдана призвали бойкотировать товары ПР
       5 января 2014 , 16:57 45
      Зеленский может распустить Раду, потому что там нет коалиции, – Разумков
       26 апреля , 23:15
      Определился лучший игрок 16-го тура УПЛ
       26 ноября 2018 , 15:46
      В аэропорту "Борисполь" открывается многоуровневый паркинг: известна дата и стоимость стоянки
       8 мая , 18:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук