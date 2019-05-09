Близость Медведчука к Путину вызывает большую обеспокоенность, – Волкер

Близость главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину вызывает большую обеспокоенность внутри Украины.

Украинцев беспокоит то, какие интересы представляет Виктор Медведчук, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет ВВС.

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Отвечая на вопрос о сочетании этого факта и личных отношений Медведчука с главой Кремля, Волкер подчеркнул – важен обмен пленными.

Единственное, что я знаю, и это важное направление, он был в переговорах между президентами Путиным и Порошенко в тот момент, когда произошел последний обмен пленными. Освобождение людей и их возвращение домой к близким – это важное дело. И все,

– сказал он.

В то же время Волкер отметил, что "Медведчук, видимо, чрезвычайно близок к президенту Путину". По его словам, именно поэтому этот вопрос настолько волнует украинцев.

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко обратился к СБУ. Он просит проверить, нужно ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

В чем ГПУ обвиняет Медведчука?Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. Производство открыли за то, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео