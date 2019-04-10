Порошенко просит СБУ разобраться в неэффективных "переговорах" Медведчука

Президент Украины Петр Порошенко обратился в СБУ. Он просит проверить, требуется ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

Порошенко в эфире "Радио НВ" отметил, что не считает деятельность кума президента России эффективной.

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Порошенко добавил, что будет ждать доклад от СБУ в четверг, 11 апреля. Президент сказал, что "де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина".

Количество украинских политзаключенных в России приближается к 100.

Он отметил, что в компетенцию Медведчука не входит "определять, что и как делать Украине".

У него была одна функция – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя,

– сказал Петр Порошенко.

Недавно Медведчук вместе с Бойко летали в Москву на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию?Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".



ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно, но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.