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      Порошенко просит СБУ разобраться в неэффективных "переговорах" Медведчука

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      Порошенко просит СБУ разобраться в неэффективных "переговорах" Медведчука
      Порошенко просит СБУ разобраться в неэффективных "переговорах" Медведчука / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко обратился в СБУ. Он просит проверить, требуется ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

      Порошенко в эфире "Радио НВ" отметил, что не считает деятельность кума президента России эффективной.

      Читайте также: Почему Медведчуку и Бойко разрешили вылететь в Москву: объяснение Авиаслужбы

      Порошенко добавил, что будет ждать доклад от СБУ в четверг, 11 апреля. Президент сказал, что "де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина".

      Количество украинских политзаключенных в России приближается к 100.

      Он отметил, что в компетенцию Медведчука не входит "определять, что и как делать Украине".

      У него была одна функция – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя,
      сказал Петр Порошенко.

      Недавно Медведчук вместе с Бойко летали в Москву на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым.

      Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию?Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

      Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".

      ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно, но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Виктор Медведчук СБУ
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