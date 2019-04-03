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      Почему Медведчуку и Бойко разрешили вылететь в Москву: объяснение Авиаслужбы

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      Почему Медведчуку и Бойко разрешили вылететь в Москву: объяснение Авиаслужбы
      Почему Медведчуку и Бойко разрешили вылететь в Москву: объяснение Авиаслужбы / Фото из открытых источников

      В Государственной авиационной службе Украины считают, что сотрудники действовали исключительно в рамках своей компетенции, когда предоставляли разрешение на вылет в Москву нардепу Юрию Бойко и главе политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму президента России Виктору Медведчуку.

      Соответствующее заявление сделал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, пишет "Укринформ".

      Читайте также: В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию

      Игорь Зелинский напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения международными договорами возложена на Украину.

      Кроме того, действует запрет на все виды прямых и транзитных полетов через указанное воздушное пространство для авиакомпаний России и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах Российской Федерации. Накануне в "Оппозиционной платформе" утверждали, что самолет Медведчука имеет регистрацию Арубы (Нидерланды).

      К слову, Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований по расследованию полета в Москву Бойко и Медведчука. В частности, ГБР была передана необходимая информация и копии запрашиваемых документов в рамках проведения досудебного расследования.

      Что известно о полете Бойко в Россию?Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".

      ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

      ВИЗИТ БОЙКО И МЕДВЕДЧУКА В МОСКВУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Транспорт Новости России авиация Виктор Медведчук Юрий Бойко
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