Совместная поездка в Россию кандидата в президенты, экс- "опоблоковца" Юрия Бойко и кума Путина, лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука будет иметь положительные последствия как для первого, так и для второго. Кроме того, она несколько повлияет на распределение сил между пророссийски настроенными кандидатами – так сказать, вам показали, с кем Москва готова и хочет договариваться.

22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

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Как считает политолог Владимир Фесенко, этот визит украинских политиков в Россию является скорее предвыборной пиар-акцией в пользу Бойко и в более широком контексте – в интересах Медведчука , передает InfoResist .

"Опять вот он – на коне , он организовал эту встречу, и как бы он снова показывает, что он является главным модератором взаимоотношений с Россией", – отметил он.

По его мнению, для Бойко это важно, так как это может ему добавить голосов на финише президентской предвыборной кампании.

Те избиратели, которые сейчас колеблются между ним и Вилкулом, и которые пророссийски настроены, вот теперь могут голосовать за Бойко, потому что видите, вам показали, с кем Москва готова и хочет договариваться. Вот, кто может договориться с Москвой. А не тот, кто что-то балабонит, но ничего не может сделать. А вот вам человек в Москву приехал, встретился, ему пообещали, что с ним договорятся о газе. Поэтому посмотрим, сколько это даст Бойко,

– подчеркнул Фесенко.

По словам эксперта, распределение сил после этого визита кардинально не изменится, но какую-то часть голосов это Бойко добавит и его отрыв от Вилкула в гонке кандидатов, выступающих за примирение с Россией, увеличится.

Политолог убеждает, что это шоу будет продолжаться, особенно настойчиво его будут показывать перед парламентскими выборами.

" Москва четко сказала, кого она поддерживает. Это сделано специально под выборы, но это и сигнал различным пророссийским избирателям в Украине, кого следует поддерживать и что Москва готова договариваться, вот это очень важный момент . Что Москва готова не только воевать, а и готова договариваться. Я думаю, что в этом и заключается смысл стратегической разработки Медведчука, что он также пытается показать", – подытожил специалист.

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Политический эксперт Виктор Таран придерживается схожего мнения. Как рассказал он в эфире 24 канала, п ророссийский электорат в Украине условно разделен между тремя кандидатами: одна часть голосов отошла к Вилкулу и Мураеву, другая – к Зеленскому, а еще одна – для Бойко. Следовательно, визит к Медведеву – это мощный информационный сигнал, чтобы аккумулировать голоса вокруг Бойко.