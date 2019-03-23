07:39
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Зачем Медведчук с Бойко ездили к Медведеву в Москву и что это им даст

      55 Читати новину українською
      Бойко и Медведчук на встрече с Медведевым в Москве
      Бойко и Медведчук на встрече с Медведевым в Москве / Getty Images

      Совместная поездка в Россию кандидата в президенты, экс- "опоблоковца" Юрия Бойко и кума Путина, лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука будет иметь положительные последствия как для первого, так и для второго. Кроме того, она несколько повлияет на распределение сил между пророссийски настроенными кандидатами – так сказать, вам показали, с кем Москва готова и хочет договариваться.

      22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

      Читайте также: Прием Медведчука и Бойко в Москве: СБУ допускает связь с терактом

      Как считает политолог Владимир Фесенко, этот визит украинских политиков в Россию является скорее предвыборной пиар-акцией в пользу Бойко и в более широком контексте в интересах Медведчука , передает InfoResist .

      "Опять вот он – на коне, он организовал эту встречу, и как бы он снова показывает, что он является главным модератором взаимоотношений с Россией", – отметил он.

      По его мнению, для Бойко это важно, так как это может ему добавить голосов на финише президентской предвыборной кампании.

      Те избиратели, которые сейчас колеблются между ним и Вилкулом, и которые пророссийски настроены, вот теперь могут голосовать за Бойко, потому что видите, вам показали, с кем Москва готова и хочет договариваться. Вот, кто может договориться с Москвой. А не тот, кто что-то балабонит, но ничего не может сделать. А вот вам человек в Москву приехал, встретился, ему пообещали, что с ним договорятся о газе. Поэтому посмотрим, сколько это даст Бойко,
      – подчеркнул Фесенко.

      По словам эксперта, распределение сил после этого визита кардинально не изменится, но какую-то часть голосов это Бойко добавит и его отрыв от Вилкула в гонке кандидатов, выступающих за примирение с Россией, увеличится.

      Политолог убеждает, что это шоу будет продолжаться, особенно настойчиво его будут показывать перед парламентскими выборами.

      "Москва четко сказала, кого она поддерживает. Это сделано специально под выборы, но это и сигнал различным пророссийским избирателям в Украине, кого следует поддерживать и что Москва готова договариваться, вот это очень важный момент. Что Москва готова не только воевать, а и готова договариваться. Я думаю, что в этом и заключается смысл стратегической разработки Медведчука, что он также пытается показать", – подытожил специалист.

      Читайте также: Они давно должны были сесть в тюрьму за госизмену, – Соболев о визите Бойко и Медведчука в РФ

      Политический эксперт Виктор Таран придерживается схожего мнения. Как рассказал он в эфире 24 канала, пророссийский электорат в Украине условно разделен между тремя кандидатами: одна часть голосов отошла к Вилкулу и Мураеву, другая – к Зеленскому, а еще одна – для Бойко. Следовательно, визит к Медведеву – это мощный информационный сигнал, чтобы аккумулировать голоса вокруг Бойко.

      "Уверен, что до конца избирательной кампании мы увидим еще сигналы, когда РФ четко указывать, кто является ее кандидатом. Это также нужно и потому, что в 2019 году состоятся и парламентские выборы. Вероятно, что таким образом пророссийским кандидатам удастся поднять свой рейтинг", – добавил политолог. 

      чем еще говорят о визите бойка и Медведчука в Россию:
      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег
      сегодня
      545
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Виктор Медведчук Юрий Бойко Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией
      22 марта , 23:57 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией
      719
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      22 марта , 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      Наталя Боднар 237
      Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      22 марта , 20:02 Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      Світлана Попова 154
      Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      22 марта , 19:01 Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      Ірина Поліщук 565
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      22 марта , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 1521
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги
       5 января , 23:17
      Полиция разоблачила воров дорогих авто
       1 марта , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук