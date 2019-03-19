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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Кто из кандидатов в президенты поддерживает дружбу с Россией

      127 Читати новину українською

      В 2014 году Россия показала свою настоящую сущность. Те, кто навязывал нам идею братских народов, забрали украинский Крым и начали войну на Донбассе. Журналисты 24 канала выяснили, какие варианты отношений со страной-агрессором предлагают украинцам кандидаты в президенты.

      Вернуть свое – украинцы хотят, однако, не все понимают, как это сделать. Лишь 22 из 39 кандидатов в предвыборных программах указали собственное видение отношений с Россией. Их проанализировало издание "Слово и дело".

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      Депутаты, которые хотят дружбы с Россией

      В списке кандидатов есть те, кто хочет дружить со всеми соседями. Это Сергей Тарута, экс-лидер "Аграрной партии" Виталий Скоцик и пророссийский Юрий Бойко. А вот бывший соратник последнего – Александр Вилкул – об агрессивном соседе в предвыборной программе ни слова. Зато обещает завершить войну за 100 дней и ввести на Донбасс миротворцев из Беларуси.

      кандидати в президенти
      Сергей Тарута, Виталий Скоцик, Юрий Бойко

      Агрессивные идеи кандидатов

      "Обещания кандидатов в президенты не являются слишком агрессивными в отношении России. Наверное, наиболее агрессивными являются Куприй в своей позиции и Кошулинский", – пояснила главный редактор портала "Слово и дело" Екатерина Питенина.

      "Свободовец" Руслан Кошулинский предлагает создать международный трибунал по расследованию преступлений России и разорвать с ней дипломатические отношения. Такой пункт есть и у нардепа Виталия Куприя.

      кошулинський
      Руслан Кошулинский

      Разрывать дипломатические отношения означает потерять любую возможность, к примеру, влиять на процесс освобождения политических заключенных,
      – объяснил политический эксперт Тарас Семенюк.

      Экс-министр экологии Игорь Шевченко, который устроил шоу с синими шапками, предлагает возвести бетонную стену на границе.

      "Мы помним о том, что партия "Народный фронт" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах с таким обещанием и это обещание не было, к сожалению, или, к счастью, реализовано", – вспомнила главный редактор портала "Слово и дело".

      ігор шевечнко
      Игорь Шевченко

      Владимир Зеленский, который ранее говорил, что нужно договариваться с Путиным, в программе апеллирует к Будапештскому меморандуму. Восстановить мир в соответствии с этим же меморандумом предлагает и Юлия Тимошенко.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      Петр Порошенко и Юлия Тимошенко планируют еще и добиться компенсации и ответственности России за нанесенные украинцам убытки.

      тимошенко зеленський порошенко
      Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

      вибори 2019
      Основные даты президентских выборов 2019 года

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости России Александр Вилкул Юрий Бойко Виталий Скоцик Сергей Тарута Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Игорь Шевченко Виталий Куприй Руслан Кошулинский
      Источник: 24 канал
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