Кто из кандидатов в президенты поддерживает дружбу с Россией

В 2014 году Россия показала свою настоящую сущность. Те, кто навязывал нам идею братских народов, забрали украинский Крым и начали войну на Донбассе. Журналисты 24 канала выяснили, какие варианты отношений со страной-агрессором предлагают украинцам кандидаты в президенты.

Вернуть свое – украинцы хотят, однако, не все понимают, как это сделать. Лишь 22 из 39 кандидатов в предвыборных программах указали собственное видение отношений с Россией. Их проанализировало издание "Слово и дело".

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Депутаты, которые хотят дружбы с Россией

В списке кандидатов есть те, кто хочет дружить со всеми соседями. Это Сергей Тарута, экс-лидер "Аграрной партии" Виталий Скоцик и пророссийский Юрий Бойко. А вот бывший соратник последнего – Александр Вилкул – об агрессивном соседе в предвыборной программе ни слова. Зато обещает завершить войну за 100 дней и ввести на Донбасс миротворцев из Беларуси.



Сергей Тарута, Виталий Скоцик, Юрий Бойко

Агрессивные идеи кандидатов

"Обещания кандидатов в президенты не являются слишком агрессивными в отношении России. Наверное, наиболее агрессивными являются Куприй в своей позиции и Кошулинский", – пояснила главный редактор портала "Слово и дело" Екатерина Питенина.

"Свободовец" Руслан Кошулинский предлагает создать международный трибунал по расследованию преступлений России и разорвать с ней дипломатические отношения. Такой пункт есть и у нардепа Виталия Куприя.



Руслан Кошулинский

Разрывать дипломатические отношения означает потерять любую возможность, к примеру, влиять на процесс освобождения политических заключенных,

– объяснил политический эксперт Тарас Семенюк.

Экс-министр экологии Игорь Шевченко, который устроил шоу с синими шапками, предлагает возвести бетонную стену на границе.

"Мы помним о том, что партия "Народный фронт" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах с таким обещанием и это обещание не было, к сожалению, или, к счастью, реализовано", – вспомнила главный редактор портала "Слово и дело".



Игорь Шевченко

Владимир Зеленский, который ранее говорил, что нужно договариваться с Путиным, в программе апеллирует к Будапештскому меморандуму. Восстановить мир в соответствии с этим же меморандумом предлагает и Юлия Тимошенко.

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Петр Порошенко и Юлия Тимошенко планируют еще и добиться компенсации и ответственности России за нанесенные украинцам убытки.



Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко