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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Хто з кандидатів в президенти підтримує дружбу з Росією

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      У 2014 році Росія показала свою справжню сутність. Ті, хто так нав'язував нам ідею братських народів, забрали український Крим і розпочали війну на Донбасі. Журналісти 24 каналу з'ясували, які варіанти відносин з країною-агресором пропонують українцям кандидати у президенти.

      Повернути своє – українці хочуть, однак, не всі розуміють, як це зробити. Лише 22 з 39 кандидатів у передвиборчих програмах вказали власне бачення відносин з Росією. Їх проаналізувало видання "Слово і діло".

      Читайте також: Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України

      Депутати, які хочуть дружби з Росією

      У списку кандидатів є ті, хто хоче дружити з усіма сусідами. Це Сергій Тарута, екс-лідер "Аграрної партії" Віталій Скоцик і проросійський Юрій Бойко. А от колишній поплічник останнього – Олександр Вілкул – про агресивного сусіда у передвиборчій програмі ані слова. Натомість обіцяє завершити війну за 100 днів і ввести на Донбас миротворців з Білорусі.

      кандидати в президенти
      Сергій Тарута, Віталій Скоцик, Юрій Бойко

      Агресивні ідеї кандидатів

      "Обіцянки кандидатів у президенти не є надто агресивними щодо Росії. Напевно, що найбільш агресивними є Купрій у своїй позиції й Кошулинський", – пояснила головна редакторка порталу "Слово і діло" Катерина Пітєніна.

      "Свободівець" Руслан Кошулинський пропонує створити міжнародний трибунал із розслідування злочинів Росії та розірвати з нею дипломатичні відносини. Такий пункт є і в нардепа Віталія Купрія.

      кошулинський
      Руслан Кошулинський

      Розривати дипломатичні стосунки означає втратити будь-яку можливість, до прикладу, впливати на процес звільнення політичних в'язнів,
      – пояснив політичний експерт Тарас Семенюк.

      Екс-міністр екології Ігор Шевченко, який влаштував шоу із синіми шапками, пропонує звести бетонну стіну на кордоні.

      "Ми пам'ятаємо про те, що партія "Народний фронт" набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах з такою обіцянкою і ця обіцянка не була, на жаль, чи, на щастя, реалізованою", – пригадала головна редакторка порталу "Слово і діло".ігор шевечнко
      Ігор Шевченко

      Володимир Зеленський, який раніше казав, що потрібно домовлятися з Путіним, у програмі апелює до Будапештського меморандуму. Відновити мир відповідно до цього ж меморандуму пропонує і Юлія Тимошенко.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

      Петро Порошенко і Юлія Тимошенко планують ще й домогтися компенсації та відповідальності Росії за завдані українцям збитки.

      тимошенко зеленський порошенко
      Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Петро Порошенко

      вибори 2019
      Основні дати президентських виборів 2019 року

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини Росії Юрій Бойко Олександр Вілкул Президентські вибори 2019 Руслан Кошулинський Віталій Купрій Ігор Шевченко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Сергій Тарута Віталій Скоцик
      Джерело: 24 канал
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