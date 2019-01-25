Сумний форум у Давосі, або Не кличте кризу – і вона не прийде!

Із року в рік неофіційне, але вкрай впливове збіговисько найбагатших, найкрутіших та найвизначніших бізнесменів та політиків світу в швейцарському селищі Давос вважалося ключовою подією для світової економіки.

Саме від настроїв, які панували в Давосі, за "гамбурзьким" рахунком, залежав стан цілих держав та континентів. Цього разу настрій на цьому швейцарському гірськолижному курорті був украй поганим – здається, чергової світової економічної кризи не уникнути...

Сумний Давос – веселий Страсбург

Цього року, як відомо, до Давосу не прилетіли лідери країн з найбільшими економіками в світі – за винятком канцлерки ФРН Анґели Меркель. У всіх – свої клопоти: Дональд Трамп воює з парламентом за Мексиканську стіну, Тереза Мей знову ж таки воює з власним парламентом за угоду про Брексит, Франсуа Олланд теж за щось воює... і без них в Швейцарії стало якось похмуро та невесело.

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Російських "підсанкційних" олігархів напряму попросили "вшанувати форум своєю відсутністю", а без них, певно, обурившись, не приїхав і всесвітньо відомий блазень Володимир із ядерною ломакою... Натомість до Давосу завітали аж троє претендентів на посаду президента України – і це, не враховуючи самого президента. Ну, навіщо там Порошенко був – ще сяк-так зрозуміло: відкрив традиційний "Український сніданок", провів переговори тай поїхав собі. Робота в нього така.

А що там забули претенденти – та хто ж його знає? Зокрема, в Давосі побувала Юлія Тимошенко.



Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в Давосі / Фото Главком

Полковник Анатолій Гриценко приїздив, аби мужньо та непохитно не подати руки президентові – от, мовляв, який я принциповий та твердий. Ну, правду сказати – такий вчинок потребує неабиякої мужності.



Анатолій Гриценко / Фото Антикор

Ще один кандидат, Ігор Шевченко, прокотився до Давосу, аби прихопити в готелі кілька синіх в'язаних шапок – чим і похвалився на своїй сторінці у Фейсбуці. Що ж, вони свою програму виконали.



Ігор Шевченко похизувався новою безкоштовною шапкою / Фото prefiksblog

Але, відверто кажучи, цього разу Давос вийшов сумний. Та що там – навіть звичайна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка паралельно відбулася в Страсбурзі, була веселішою та дотепнішою: ПАРЄ ухвалила чергову антиросійську резолюцію, а депутати Верховної Ради України разом із українськими репортерами весело ганяли по кулуарах російську пропагандистку Скабєєву, розповідаючи їй, яка вона шльондра та що в роті має...

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Економічна лихоманка

Втім, особливої радості від стану справ у світі чекати не доводиться. Про це одразу невдовзі перед початком форуму в Давосі заявила керівниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лаґард. Вона від імені своєї установи вже вдруге за пару минулих місяців відкоригувала прогнози зростання світової економіки додолу.



Керівник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард / Фото azertag

Ризик сильного відкату глобального економічного зростання, без сумніву, посилився",

– попередила французька економістка, а її віце-президент Девід Ліптон ще й додав у телеінтерв'ю, що "уповільнення, здається, розпочнеться раніш, аніж очікувалось".

То що ж виходить – через 10 років після останньої великої фінансової кризи, на обрії з'явилася нова небезпека? Чи не скотиться світова економіка до мінусів? Протягом минулих років вона знала лише один напрямок – вгору. То чи стане 2019 рік поворотним в цьому курсі?

В будь-якому разі, схоже на те, що саме цього побоюються політики, підприємці та науковці, які прибули цього року до Давосу. Опитування міжнародної консалтингової компанії PwC, яке було проведене серед 1400 керівників підприємств світу, демонструє, що їх упевненість у завтрашньому дні щезає. Навіть, якщо Лаґард підкреслила, що глобальна рецесія "точно ще не стоїть за дверима" – навіть просте сповільнення темпів зростання може мати вкрай погані наслідки для й без того крихкого світу...

Таким чином, основною темою Давосу стала цього року ситуація з глобальною кон'юнктурою. Причини для кризових настроїв – "торговельна війна" між США та Китаєм, побоювання "неконтрольованого Брексіту", негаразди з італійським бюджетом, французькі протести проти Макрона, "шатдаун" в Америці... Перераховувати можна довго, всі ці події самі собою, може, й не призвели б до подібних переживань, але вони відбуваються водночас і накопичуються, накопичуються...

В своїй щорічній доповіді Давосський форум перераховує й інші світові проблеми – перш за все, глобальне потепління, а також зростання електронного криміналітету.

Глобальні ризики посилюються, але колективне бажання з ними боротися – слабне. Замість цього зростає розкол,

– констатують автори документу. Все це змушує панікувати біржі, стрибати курси акцій... Загалом, все йде додолу.

Ще лише рік тому форум у Давосі виглядав зовсім інакше. Тоді всі були сповнені оптимізму... можливо – навіть аж занадто. Президент США Дональд Трамп прилетів до Швейцарії та випромінював задоволення. "America first!" – поясняв він – це не означає "America alone". Це пробуджувало надію на те, що на Сполучені Штати можна покладатися, що вони залишаються "локомотивом"... Але трохи згодом той же Трамп пішов на ескалацію конфлікту з Китаєм. 12 місяців потому світова картина докорінно змінилася, "маятник" посунув у інший бік.

Настрій не є більш оптимістичним, все стало надто крихким, – скаржаться світові фінансисти та підприємці.

Проте про глобальну рецесію вони нічого казати не бажають – можливо, аби не накликати?

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Вибухонебезпечна суміш

Окрім того, страшною небезпекою для світу стало зростання політичного популізму – вважають не стільки політики, скільки економісти, які зібралися в Давосі. На їх думку, все більше людей в світі відчувають невпевненість, та навіть просто бояться – нових технологій, знищення довколишнього середовища, розвалу фінансових ринків.

Шеф однієї з німецьких консалтингових фірм Рональд Бергер гадає, що, окрім коливань кон'юнктури, Європі загрожує структурна криза. Дігіталізація світу просто на очах змінює правила гри в багатьох галузях. Європа може дуже швидко опинитися позаду всього світу – вже зараз "віртуальні" компанії з США та КНР займають перші позиції, а європейські – пасуть задніх. Потрібні радикальні реформи.

Якщо розпочнеться криза – більшість країн світу готові до неї менше, ніж були десять років тому, – вважає віце-шеф МВФ Ліптон.

Це – вибухонебезпечна суміш. Багато державних бюджетів різних країн просто не мають більше простору для маневру, ключові країни мають великі борги. Дорогі програми підтримки кон'юнктури, таким чином, унеможливлюються – таке може собі в Європі дозволити хіба що Німеччина. Що вже казати про "малих сих"?

Втім, не слід забувати, що розвиток економіки значною мірою залежить ще й від масової психології. Якщо все більше політиків та менеджерів вважатимуть, що рецесія є невідворотньою – вона прийде. Саме тому шеф німецького відділення найбільшої в світі консалтінгової компанії McKinsey Корнеліус Баур попереджає:

Я не розраховую на рецесію, але ми можемо добалакатися до того, що вона почнеться.

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