Юлія Тимошенко зустрілася з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі
Сьогодні в межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела коротку зустріч з колишнім Державним секретарем США Джоном Керрі.
Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, приділивши окрему увагу питанням екскалації війни Росії проти України та питанням двостороннього співробітництва між США та нашою країною, йдеться на сайті партії.
У зустрічі також брав участь заступник голови партії “Батьківщина”, голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.
Нагадаємо, що 24-25 січня Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.
Джерело: 24 Канал
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