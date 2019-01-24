Юлія Тимошенко зустрілася з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі

Сьогодні в межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела коротку зустріч з колишнім Державним секретарем США Джоном Керрі.

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, приділивши окрему увагу питанням екскалації війни Росії проти України та питанням двостороннього співробітництва між США та нашою країною, йдеться на сайті партії.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії “Батьківщина”, голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Нагадаємо, що 24-25 січня Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.