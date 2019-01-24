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      Юлія Тимошенко зустрілася з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі

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      Тимошенко зустрілася з Джоном Керрі
      Тимошенко зустрілася з Джоном Керрі / ba.org.ua

      Сьогодні в межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела коротку зустріч з колишнім Державним секретарем США Джоном Керрі.

      Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, приділивши окрему увагу питанням екскалації війни Росії проти України та питанням двостороннього співробітництва між США та нашою країною, йдеться на сайті партії.

      У зустрічі також брав участь заступник голови партії “Батьківщина”, голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

      Нагадаємо, що 24-25 січня Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Давос Новини США
      Джерело: 24 Канал
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