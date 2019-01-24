Юлия Тимошенко встретилась с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

Сегодня в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам екскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной, говорится на сайте партии.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.