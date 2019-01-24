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      Юлия Тимошенко встретилась с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

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      Тимошенко встретилась с Джоном Керри
      Тимошенко встретилась с Джоном Керри / ba.org.ua

      Сегодня в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

      Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам екскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной, говорится на сайте партии.

      Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

      Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Давос Новости США
      Источник: 24 Канал
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