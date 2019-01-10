Трамп раптово скасував свій візит на економічний форум у Давосі: відома причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував свої плани на поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі. Причиною такого рішення голова Білого дому назвав розбіжності з Демократичною партією.

Про це Трамп повідомив у Twitter.



"Через непоступливість демократів щодо безпеки на кордоні і величезну важливість завдання забезпечити безпеку для нашого народу я при всій повазі скасовую мою дуже важливу поїздку до Давосу, до Швейцарії, на Всесвітній економічний форум", – написав президент США.

Читайте також: Вихід з шатдауну: у США ухвалили закон про фінансування міністерств

"З найкращими побажаннями й вибаченнями Всесвітньому економічному форуму", – додав він.

Раніше Трамп попереджав, що у разі продовження часткового припинення роботи американської адміністрації ("шатдаун") йому доведеться відмовитися від поїздки в Давос.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.

Нагадаємо, що у США вже понад 20 днів поспіль триває так званий шатдаун – часткове припинення роботи уряду країни. У США досі не ухвалили держбюджет на 2019 рік, тож усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, на сьогодні є зачиненими. Так, мало не мільйон держслужбовців США були відправлені у вимушені відпустки.



А держбюджет країни досі не ухвалили через те, що Дональд Трамп вимагає фінансування так званої "Стіни Трампа" кордоні з Мексикою. Через будівництво стіни між США і Мексикою, ввечері 8 січня Трамп заявив про своє звернення до американців, щоб оголосити про введення надзвичайного стану.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі? Швейцарська неурядова організація, найбільш відома організацією щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Темами обговорення є найгостріші світові проблеми, включаючи охорону здоров'я та довкілля.