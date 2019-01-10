10:37
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Вихід з шатдауну: у США ухвалили закон про фінансування міністерств

      547 Читать новость на русском
      У США ухвалили закон про фінансування міністерств
      У США ухвалили закон про фінансування міністерств / Фото з вільних джерел

      Палата представників США схвалила законопроект про фінансування міністерства фінансів, податкового управління, а також низки інших установ на 2019 рік у рамках стратегії демократів щодо виходу з бюджетної кризи. До слова, вона пов'язана з тимчасовим зупиненням фінансування роботи держустанов.

      Про це повідомив "Інтерфакс".

      Читайте також: "Ні шатдауну": чому американці протестують проти будівництва стіни на кордоні з Мексикою

      Прийняття цього законопроекту відновить роботу міністерства фінансів, податкового управління, федеральної комісії зі зв'язків, управління у справах малого бізнесу, федерального суду та інших установ.

      Він був схвалений 240 голосами Палати представників США, з них 232 голоси віддали демократи, а вісім – належали представникам республіканської партії. Натомість 188 членів Палати представників проголосували проти. Наразі цей законопроект повинен ухвалити Сенат, де більшість становлять республіканці.

      Нагадаємо, що у США вже 20 днів поспіль триває так званий шатдаун. Там досі не ухвалений держбюджет на 2019 рік, то ж усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, нині закриті, й мало не мільйон американських держслужбовців відправлені у вимушені відпустки. 

      Цьогорічний держбюджет досі не ухвалили, адже президент США Дональд Трамп вимагає фінансування так званої "Стіни Трампа" на мексиканському кордоні. 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, Трамп оголосив про своє звернення до американців, аби оголосити про введення надзвичайного стану. Причиною такого рішення є будівництво стіни між США і Мексикою.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сьогодні , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 914
      Головні новини 9 січня: Пошуки туриста, рятувальна операція у Туреччині, катастрофа у Франції
      сьогодні , 08:01 Головні новини 9 січня: Пошуки туриста, рятувальна операція у Туреччині, катастрофа у Франції
      4185
      Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      сьогодні , 01:45 Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      Катерина Петренко 4178
      Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      сьогодні , 01:00 Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      Іван Яковина 1461
      Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      9 січня , 22:01 Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      Ольга Черненко 1382
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Сонцезалежна: як виглядає найбільша будівля, що працює від сонячних панелей
       6 січня , 16:29
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук