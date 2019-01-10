Вихід з шатдауну: у США ухвалили закон про фінансування міністерств

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування міністерства фінансів, податкового управління, а також низки інших установ на 2019 рік у рамках стратегії демократів щодо виходу з бюджетної кризи. До слова, вона пов'язана з тимчасовим зупиненням фінансування роботи держустанов.

Про це повідомив "Інтерфакс".

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Прийняття цього законопроекту відновить роботу міністерства фінансів, податкового управління, федеральної комісії зі зв'язків, управління у справах малого бізнесу, федерального суду та інших установ.

Він був схвалений 240 голосами Палати представників США, з них 232 голоси віддали демократи, а вісім – належали представникам республіканської партії. Натомість 188 членів Палати представників проголосували проти. Наразі цей законопроект повинен ухвалити Сенат, де більшість становлять республіканці.

Нагадаємо, що у США вже 20 днів поспіль триває так званий шатдаун. Там досі не ухвалений держбюджет на 2019 рік, то ж усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, нині закриті, й мало не мільйон американських держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.



Цьогорічний держбюджет досі не ухвалили, адже президент США Дональд Трамп вимагає фінансування так званої "Стіни Трампа" на мексиканському кордоні. 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, Трамп оголосив про своє звернення до американців, аби оголосити про введення надзвичайного стану. Причиною такого рішення є будівництво стіни між США і Мексикою.