"Ні шатдауну": чому американці протестують проти будівництва стіни на кордоні з Мексикою

9 січня, Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців з Овальної зали, проте він так і не наважився на запровадження надзвичайного стану в країні. Натомість президент продовжує вимагати від уряду майже шість мільярдів доларів на будівництво стіни з Мексикою.

У свої промові він запевнив, що американці є свідками зростання гуманітарної і безпекової кризи на південному кордоні США.

Читайте також: "Сталевий бар'єр, а не бетонна стіна": Трамп оприлюднив своє рішення щодо надзвичайного стану

Щоправда, американці так і не почули від гаранта очікуваної заяви про впровадження надзвичайного стану. Головний аргумент будівництва стіни – необхідно припинити ввезення наркотиків в США. Та зупинити в'їзд нелегалам, що є головною причиною насилля і злочинності в країні. Принаймні, так запевняє Трамп.

Та американські експерти в ефірі CNN вщент розбили твердження Трампа. Вони запевнили, що стіна ніяк не зарадить у розв'язанні проблем наркоторгівлі.

Здебільшого наркотики в країну постачають легально, тож стіна цього не зупинить. А ще, що до речі було дуже сильним у його промові, те що він згадав жорстокі злочини та вбивства. Це беззаперечно треба подолати, але статистика показує, що ці злочини здебільшого роблять не іммігранти,

– сказав головний національний кореспондент CNN Джон Кінг.

Демократи також звинувачують президента в дезінформації. Представниця демократичної партії Ненсі Пелосі наголосила, що президент обрав спосіб апелювати страхом, а ми ж закликаємо опиратися на факти та розблокувати уряд, аби разом розв'язати цю проблему.



Дональд Трамп прагне побудувати стіну на кордоні з Мексикою

До слова, уряд повноцінно не працює вже 18 днів. В усьому винна стіна на кордоні з Мексикою – на її будівництво уряд навідріз відмовляється виділяти кошти. Трамп же у відповідь наклав вето на інші бюджетні пропозиції Конгресу. У такий спосіб, блокуючи ухвалення бюджету. Відтак робота стоїть, зарплати не нараховуються.

Приблизно чверть усіх чиновників США наразі сидять без зарплати. Через це величезна кількість людей будуть позбавлені доступу до повсякденних урядових послуг. Ті люди, які займаються перевіркою пасажирів і багажу на безпеку, не отримують зарплату. Багато з них йдуть або на лікарняний, або у відпустку. Внаслідок того – працювати в аеропортах просто нікому,

– зазначив міжнародний журналіст Іван Яковина.

Цей так званий "шатдаун" – другий за тривалістю за всю історію США. Найдовше уряд не працював 21 день. І Трамп має всі шанси побити цей національний рекорд, якщо не досягне бажаного. Проте частина населення не підтримує ідеї Трампа. Після його промови американці всю ніч протестували під Білим домом проти стіни і шатдауну.

Існує припущення, що стіна Трампу потрібна для того, щоб апелювати до американців на наступних президентських виборах.