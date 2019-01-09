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      "Нет шатдауну": почему американцы протестуют против строительства стены на границе с Мексикой

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      9 января, Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам из Овального зала, однако он так и не решился на введение чрезвычайного положения в стране. Зато президент продолжает требовать от правительства почти шесть миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

      В своей речи он заверил, что американцы являются свидетелями роста гуманитарного кризиса и кризиса безопасности на южной границе США.

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      Правда, американцы так и не услышали от гаранта ожидаемого заявления о введении чрезвычайного положения. Главный аргумент строительства стены – необходимо прекратить ввоз наркотиков в США. И остановить въезд нелегалов, который является главной причиной насилия и преступности в стране. По крайней мере, так уверяет Трамп.

      И американские эксперты в эфире CNN разбили утверждение Трампа. Они заверили, что стена никак не поможет в решении проблем наркоторговли.

      В основном наркотики в страну поставляют легально, поэтому стена этого не остановит. А еще, что кстати было очень сильным в его речи, то что он вспомнил жестокие преступления и убийства. Это безусловно надо преодолеть, но статистика показывает, что эти преступления в основном совершают не иммигранты,
      – сказал главный национальный корреспондент CNN Джон Кинг.

      Демократы также обвиняют президента в дезинформации. Представительница демократической партии Нэнси Пелоси подчеркнула, что президент избрал способ апеллировать страхом, а мы же призываем опираться на факты и разблокировать правительство, чтобы вместе решить эту проблему.

      Дональд Трамп прагне побудувати стіну на кордоні з Мексикою
      Дональд Трамп хочет построить стену на границе с Мексикой

      К слову, правительство полноценно не работает уже 18 дней. Во всем виновата стена на границе с Мексикой – на ее строительство правительство наотрез отказывается выделять средства. Трамп же в ответ наложил вето на другие бюджетные предложения Конгресса. Таким образом, блокируя принятие бюджета. Поэтому работа стоит, зарплаты не начисляются.

      Примерно четверть всех чиновников США пока сидят без зарплаты. Поэтому огромное количество людей будут лишены доступа к повседневным правительственным услугам. Те люди, которые занимаются проверкой пассажиров и багажа на безопасность, не получают зарплату. Многие из них идут либо на больничный, либо в отпуск. Вследствие этого – работать в аэропортах просто некому,
      – отметил международный журналист Иван Яковина.

      Этот так называемый "шатдаун" – второй по длительности за всю историю США. Дольше всего правительство не работало 21 день. И Трамп имеет все шансы побить этот национальный рекорд, если не достигнет желаемого. Однако часть населения не поддерживает идею Трампа. После его речи американцы всю ночь протестовали под Белым домом против стены и шатдауна.

      Существует предположение, что стена Трампу нужна для того, чтобы апеллировать к американцам на следующих президентских выборах.

      Теги: Новости США Протесты Чрезвычайное положение Мексика Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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