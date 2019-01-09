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      "Сталевий бар'єр, а не бетонна стіна": Трамп оприлюднив своє рішення щодо надзвичайного стану

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      президент США Дональд Трамп
      президент США Дональд Трамп / Фото з вільних джерел

      Президент США Дональд Трамп вперше за весь час свого управління країною виступив із телевізійним зверненням до жителів Штатів. Його виступ транслювали всі найбільші американські телеканали у прайм-тайм.

      Про це повідомив Голос Америки.

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      У своєму зверненні глава держави спробував переконати жителів США у необхідності прийняття його плану дій для зміцнення безпеки на кордоні з Мексикою. Він заявив, що в результаті нелегальної імміграції страждають усі жителі Штатів. Також він назвав південний кордон країни з Мексикою "ситом", через яке щодня надходять наркотики та проникають злочинці.

      В результаті передозування наркотиків щотижня гинуть 300 американців. Це – гуманітарна криза. До того ж, нелегальні іммігранти часто використовують неповнолітніх дітей інструментом для проникнення в країну. А деякі злочинні угрупування використовують дітей, мов пішаків, і саме діти є головними жертвами незаконної міграції,
      – наголосив Трамп.

      Як заявив президент, він прийняв "тверде рішення" припинити цю гуманітарну кризу. Адміністрація Трампа представила Конгресу детальний план, в якому розписується розв'язання цієї проблеми. Він розповів про основні пункти своєї програми: Білий дім попросив законодавців виділити кошти на працевлаштування нових прикордонників, співробітників Служб безпеки, імміграційних суддів, на будівництво нових центрів тимчасового утримання порушників кордону.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      При цьому президент підкреслив, що на прохання демократів, на кордоні буде збудовано сталевий бар'єр, а не бетонну стіну. Він запевнив, що будівництво бар'єру дуже швидко окупиться. Натомість до США буде потрапляти набагато менше наркотиків, на боротьбу з якими зараз витрачаються мільярди доларів.

      Сенатор-демократ Чак Шумер у минулому неодноразово виступав за створення на кордоні з Мексикою фізичного бар'єра. Однак демократи негайно змінили свою позицію, як тільки Трамп виступив з ідеєю будівництва стіни. Демократи в Конгресі відмовляються визнати існування кризи. Шатдаун триває тільки з однієї причини: демократи відмовляються профінансувати безпеку на кордоні,
      – заявив президент. 

      Трамп додав, що він запросив лідерів обох партій Конгресу на зустріч у Білий дім, що відбудеться 9 січня. Він висловив сподівання, що законодавцям вдасться піднятися над «міжпартійними розбіжностями», щоб подолати кризу.

      Відео-звернення Дональда Трампа до американців

      До слова, 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, Дональд Трамп оголосив про своє звернення до американців, аби оголосити про введення надзвичайного стану. Причиною такого рішення є будівництво стіни між США і Мексикою. 

      Він наголосив, що у Штатах вже є надзвичайний стан. Він пов'язаний з кризою на кордоні з Мексикою, де відбувається наркоторгівля, а також торгівля людьми. Багато людей незаконно перетинають кордон, а серед них є злочинці та вбивці.

      Теги: Мексика Новини США Дональд Трамп Надзвичайний стан
      Джерело: 24 Канал
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