Чому Дональд Трамп хоче ввести в країні надзвичайний стан

Дональд Трамп оголосив про своє звернення до американців сьогодні, 8 січня, о 21:00 за вашингтонським часом, аби оголосити про введення надзвичайного стану. Щоправда, причиною такого рішення є не збройний конфлікт чи вторгнення, а будівництво стіни між США і Мексикою.

Американський Президент подає це, як захист національних інтересів і безпеки.

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Дональд Трамп наголосив, що у США вже є надзвичайний стан. Він пов'язаний з кризою на кордоні з Мексикою, де відбувається наркоторгівля, а також торгівля людьми. Багато людей незаконно перетинають кордон, а серед них є злочинці та вбивці.

Трамп вимагає в уряду шість мільярдів доларів на зведення сталевої стіни між державами. Демократи ж категорично проти. Саме через це уряд країни паралізований вже 17 днів.

Приблизно чверть усіх чиновників США наразі сидять без зарплати. Через це величезна кількість людей будуть позбавлені доступу до повсякденних урядових послуг. Ті люди, які займаються перевіркою пасажирів і багажу на безпеку, не отримують зарплату. Багато з них йдуть або на лікарняний, або у відпустку. Внаслідок того – працювати в аеропортах просто нікому,

– зазначив міжнародний журналіст Іван Яковина.

Цей так званий "шатдаун" – другий за тривалістю за всю історію США. Найдовша зупинка роботи уряду тривала 21 день. І Трамп має всі шанси побити цей національний рекорд, якщо не досягне бажаного.



Президент США Дональд Трамп

Те, що Трамп не затверджує бюджет і блокує роботу уряду – поки не зламало демократів. Вони, як і раніше, не погоджуються на введення надзвичайного стану.

У країні немає ніякого надзвичайного стану. Перш ніж його ввести, Президент повинен детально аргументувати його введення. Це буде неймовірне марнування бюджетних грошей, які мали б піти на національну оборону країни. Натомість вони підуть на стіну, яка, до слова, взагалі не захистить Сполучені Штати від згаданих проблем,

– сказав представник Демократичної партії Адам Сміт.

Натомість Трапм продовжує погрожувати і надзвичайним станом, і тим, що в його умовах зможе виділити гроші на стіну без згоди уряду. Побудувати стіну він обіцяв ще під час передвиборчої кампанії. І якщо він її таки побудує, то отримає аргументи для того, щоб апелювати до виборців на наступних президентських виборах.

Іван Яковина додав, що згідно з американськими законами, президент, що ввів надзвичайний стан в країні стає майже царем. Проте заборонити Президентові ввести надзвичайний стан неможливо. Найімовірніше демократи тепер будуть просто блокувати його рішення через суд.