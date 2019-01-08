Почему Дональд Трамп хочет ввести в стране чрезвычайное положение

Дональд Трамп объявил о своем обращении к американцам сегодня, 8 января, в 21:00 по вашингтонскому времени, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения. Правда, причиной такого решения является не вооруженный конфликт или вторжение, а строительство стены между США и Мексикой.

Американский Президент подает это, как защиту национальных интересов и безопасности.

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Дональд Трамп подчеркнул, что в США уже есть чрезвычайное положение. Оно связано с кризисом на границе с Мексикой, где происходит наркоторговля, а также торговля людьми. Многие люди незаконно пересекают границу, а среди них есть преступники и убийцы.

Трамп требует у правительства шесть миллиардов долларов на возведение стальной стены между государствами. Демократы же категорически против. Именно поэтому правительство страны парализовано уже 17 дней.

Примерно четверть всех чиновников США пока сидят без зарплаты. Поэтому огромное количество людей будут лишены доступа к повседневным правительственным услугам. Те люди, которые занимаются проверкой пассажиров и багажа на безопасность, не получают зарплату. Многие из них идут либо на больничный, либо в отпуск. Вследствие этого – работать в аэропортах просто некому,

– отметил международный журналист Иван Яковина.

Этот так называемый "шатдаун" – второй по длительности за всю историю США. Самая длительная остановка работы правительства длилась 21 день. И Трамп имеет все шансы побить этот национальный рекорд, если не достигнет желаемого.



Президент США Дональд Трамп

То, что Трамп не утверждает бюджет и блокирует работу правительства – пока не сломало демократов. Они по-прежнему не соглашаются на введение чрезвычайного положения.

В стране нет никакого чрезвычайного положения. Прежде, чем его ввести, Президент должен детально аргументировать его введение. Это будет невероятная трата бюджетных денег, которые должны были бы пойти на национальную оборону страны. Зато они пойдут на стену, которая, к слову, вообще не защитит Соединенные Штаты от упомянутых проблем,

– сказал представитель Демократической партии Адам Смит.

Зато Трапм продолжает угрожать и чрезвычайным положением, и тем, что в его условиях сможет выделить деньги на стену без согласия правительства. Построить стену он обещал еще во время предвыборной кампании. И если он таки построит, то получит аргументы для того, чтобы апеллировать к избирателям на следующих президентских выборах.

Иван Яковина добавил, что согласно американским законам, президент, который ввел чрезвычайное положение в стране становится почти царем. Однако запретить Президенту ввести чрезвычайное положение невозможно. Скорее всего демократы теперь будут просто блокировать его решения через суд.