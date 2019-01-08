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      Трамп ошеломил заявлением, о "непроплаченных войнах" с участием США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты принимают участие в войнах, за которые им не платят – ни финансово, ни в плане военной помощи.

      Об этом он написал в своем Twitter.

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      Он убеждает, что вскоре подобным войнам придет конец.

      Бесконечным войнам, особенно тем, которые были решены из-за наших ошибок в суждениях много лет назад и где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!
      — написал Трамп.


      Пост Трампа

      Напомним, 19 декабря Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      Следствием решением Трампа были две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерения президента США по Сирии решил покинуть должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который тоже заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      5 января стало известно, что в США передумали и оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Вашингтон хочет провести дополнительные переговоры с властями Израиля и Иордании относительно присутствия США на базе в районе Ад-Танфа.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Война Новости США
      Источник: 24 Канал
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